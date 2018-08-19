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19 Ağustos 2018 17:46

Atık kağıtların içerisinde 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri’de polis ekiplerinin bir araca yaptığı operasyonda, atık kağıtların içerisine gizlenmiş 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Atık kağıtların içerisinde 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

19 Ağustos 2018 17:46


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında takibe almış olduğu araca ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda, aracın içerisindeki atık kağıtların içerisinde gizlenmiş 65 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü K.Y., gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen K.Y., mahkemeye sevk edildi.




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