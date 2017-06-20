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20 Haziran 2017 12:01

Atletikspor camiası iftarda buluştu

Kayseri’de alt yapı çalışmaları ile ön plana çıkan Kayseri Atletikspor camiası iftar yemeğinde buluştu, Yönetim, teknik kadro ve minik oyuncular katıldığı iftar yemeğinde birlik ve beraberlik pekiştirildi.

Atletikspor camiası iftarda buluştu

20 Haziran 2017 12:01


Bu sezon alt yapı kategorilerinde önemli başarılar elde eden ve birçok takımı ile final heyecanı yaşayan Kayseri Atletikspor camiası yorucu sezonun stresi atmak için iftar yemeğinde buluştu. İftar yemeğine Kulüp Başkanı Adil Özhan, Başkan Yardımcısı Bünyamin Payas yöneticiler Eray Tok, İhsan Çelik, Kulüp GenelKoordinatörü Bekir Dağlı, antrenörler Adnan Özhan, Uğur Bozkurt, Mustafa Tığlı ve Ünal Karagüzel’in yanı sıra 2004-05-06 ve 2007 doğumlu futbolcular katıldı. İftar yemeğinde birlik ve beraberlik pekiştirilirken, minik oyuncular canlı müziğe eşlik ederek yorucu geçen sezonun stresini atma imkanı buldu.




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