Dernek binasında basın açıklaması yapan Genel Başkan Mahmut Şahin, tüketicilerin kurum girişleri ve AVM’lerden güvenlik gerekçesiyle X-Ray cihazları ya da metal dedektörlerle arandıktan sonra içeri alınmasına rağmen, özellikle AVM’lerdeki mağazalarda, kapılardan alınmayandan daha fazla yaralayıcı ve kesici aletin satılıyor olmasını tezat bir durum olarak değerlendirdi.

Bıçaktan şarjlı matkaba, hızardan satıra

“Bıçaklar, şarjlı matkaplar, hızarlar, büyük boy makaslar satılıyor. Hatta bir de çelik olduklarına dair reklam yapılarak satılıyor. Hatta satın almasanız bile yemek yediğiniz yerde yemeğin yanında getirilen bıçak ve çatalı dahi alıp istediğinizi yapabilirsiniz. Çok basit de olsa, dışarıdan herhangi bir malzemenin getirilmesi yasaklanmıştır ama içerideki mağazalarda fazlası zaten satılmaktadır” diyen Şahin, söz konusu X-Ray cihazları ve metal dedektörlerin pazarlama taktiği sonucunda satıldığını, aslında işe yaramadıklarını savundu.

“Güvenlik görevlilerinin sağlığını tehdit ediyor”

Öte yandan, söz konusu güvenlik cihazlarının yaydığı radyasyonun da, güvenlik görevlileri için tehlike arz ettiğine işaret eden Şahin, “X-Ray cihazının başında çalışan güvenlikçilerin, ki bu kamu kurumları da dahil, 20 dakikadan fazla bu cihazların yanında durmaları onların sağlığı açısından son derece tehlikeli. Güvenlik görevlilerine ne en başta ne de 6 ayda bir yapılması gereken sağlık kontrolleri yapılmıyor. Bunun da kamuoyunun gündeminde yer bulmasını istiyoruz. Bu anlamsız yasaklar ve askeri disiplini istemiyoruz. Umuyoruz ki, bununla ilgili sağduyu galip gelir” ifadelerini kullandı.