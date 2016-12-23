Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 14:43

Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülleri

Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülleri

23 Aralık 2016 14:43

AGÜ Sümer Kampüsü Projesi 2017 Mies Ödülü’ne Aday Gösterildi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sümer Kampüsü’nün mimari projesi, Prestijli mimarlık ödüllerinden, Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülleri olarak bilinen 2017 Mies van der Rohe Ödülü’ne aday gösterildi.
Mies van der Rohe Ödüllerinin adayları belirlendi. Adaylar, Mies van der Rohe Ödüllerinin internet sayfasında (http://www.miesarch.com) duyuruldu.
Buna göre Mimari projesi Emre Arolat ve ekibi (EAA Mimarlık) tarafından yapılan, Sümer Kampüsü projesi, 2017 Mies van der Rohe Ödülü’ne Türkiye’den aday gösterilen 13 proje yer arasında yer aldı.
Adaylar arasında, Sümer Kampüsü içinde yer alan Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Müze ve Kütüphanesi’nin mimari projesi de yer alıyor.
Jüri üyeleri 40 projeden oluşan kısa listeyi oluşturduktan sonra seçecekleri 5 finalist projeyi yerinde inceleyerek kazananı belirleyecek.
Mies van der Rohe Ödülleri, mimarlık alanında mükemmelliği tanımak ve takdir etmek üzere iki yılda bir gerçekleştirilen ödül programı, aynı zamanda Avrupalı profesyonellerin yeni fikir ve teknolojilerin geliştirilmesi için teşvik edilmesini öngörüyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
6
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç