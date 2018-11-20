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Avrupa Kayserililer Birliği'nden çocuklara yardım eli

Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Avrupa Kayserililer Birliği tarafından yaklaşık 2 bin öğrenciye kışlık kaban, bot ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Merkezi Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Avrupa Kayserililer Birliği tarafından yaklaşık 2 bin öğrenciye kışlık kaban, bot ve kırtasiye yardımı yapıldı.


2013 yılında Köln'de yaşayan Kayserililer tarafından kurulan Avrupa Kayserililer Birliği ve Umudum Ol Derneği'nin girişimleri ile hazırlanan yardım paketleri ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi ve müdürlüklerce tespit edilen öğrencilere ulaştırıldı.


Avrupa Kayserililer Birliği'nin 2. Dönem Genel Başkanı olan Muzaffer Polat konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Avrupa Kayserililer Birliği yönetimi olarak doğduğumuz topraklarda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Almanya'da yaşayan iş adamları, genç, yaşlı birçok gurbetçimiz bu kampanyaya destek verdi. 2 Bin çocuğumuz için hazırladığımız hediyeleri ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz aracılığıyla ulaştırdık. Bir kısmını yönetim olarak köy köy dolaşarak teslim ettik” dedi.


“Elimizden geldiğince bundan sonra da doyduğumuz topraklardan doğduğumuz topraklara destek vermeye devam edeceğiz” diyen Başkan Polat, projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen İl Milli eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanına teşekkür etti.

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