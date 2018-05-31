Avrupa Şampiyonu Sporcudan ERÜ Rektörü Güven’e Ziyaret

Avrupa Wushu Şampiyonası’nda 48 kiloda Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Erciyes Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Hayriye Türksoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven’i ziyaret etti.

Ziyarette şampiyon öğrenciye, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yahya Polat ile Antrenörü Esat Kaya’da eşlik etti. 35 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen şampiyona hakkında Rektör Güven’e bilgiler veren antrenör Esat Kaya, sporcuları Hayriye Türksoy’un önemli bir başarıya imza attığını kaydetti ve hedeflerinin dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu belirtti.

Rektör Güven ise şampiyon sporcuyu başarısından dolayı kutladı ve öğrencilerinin aldıkları bu tür uluslararası başarılarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.