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01 Aralık 2017 10:21

Avrupalı Öğretmenler Kayseri’de Eğitim Aldı

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus + Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık Programı kapsamında Kayseri İl Millli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi tarafından hazırlanan ve kabul edilen proje kapsamında 5 ülkeden gelen Avrupalı öğretmenler Kayseri’de e-materyal geliştirme eğitimi aldılar.

Avrupalı Öğretmenler Kayseri’de Eğitim Aldı

01 Aralık 2017 10:21


Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Erasmus + okul projesi kapsamında “Teknoloji Eğitiminde Materyal Ürünleri Kullanma ve Geliştirme (Training For Advanced Level E-Material With New Technologies İn Education -T.A.L.E.N.T.ED) projesi kapsamında Kayseri’ye gelen İtalya, Romanya, Portekiz, Litvanya Macaristan ve Türkiye’ den katılan öğretmenler 10 gün süresince Akıllı Tahta ve Google Classroom uygulamaları hakkında teorik ve pratik eğitimlerini aldılar. Bu eğitimler Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fatih Formatör öğretmenleri tarafından verilerek Bakanlığımız tarafından yürütülen Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) hakkında da bilgilendirme yapılmıştır. Proje kapsamında Kayseri’ye gelen 15 yabancı misafir öğretmenler ilimizin tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatını elde ettiler.


Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ziyaretin anısına misafir öğretmenlere Kayseri’yi simgeleyen eserlerin bulunduğu plaket takdim etti. Macaristan’ın Pech şehrinde bulunan Osmanlı döneminde yaptırılan Yakovalı Hasan Paşa Camisinin resmini çizen Macar öğretmen Anna Szaraz’ ın hediyesi İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı tarafından takdirle karşılandı. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı Anna Szaraz’ a bu hediyesinden dolayı özel olarak teşekkür etti.


Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı “Beş ülkeden ilimize gelen eğitimcileri ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Bu projeler ile ülkeler arasında güçlü olduğumuz yönlerimizi karşılıklı paylaşarak bilgi alışverişi yapmaktayız. Günümüzde, her yerde iletişim teknolojisinin ilerlemesine paralel olarak, eğitim bilimlerinde de yeni arayışlar içine girilmiştir. Öğrencilerin teknolojik araç gereçlere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla, çeşitli çalışmalar yapılarak, teknolojinin daha akılcı kullanılmasına ilişkin gerekli eğitim politika ve stratejilerin oluşturulmasına önem verilmektedir. Bütün bu sonuçlar, öğrencilerin teknolojik araç gereçlere yönelik tutumlarının ve fikirlerinin bilinmesi ve geliştirmesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle Avrupa Ülkeler ile yaptığımız bu tür projeler oldukça önemlidir. Bundan sonrada bu tür projeler yapmaya devam edeceğiz.” dedi.




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