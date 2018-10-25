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Avşar Elleri Kültür ve Sanat Gecesi düzenlenecek

Avşar Elleri Kültür ve Sanat Gecesi 25 Kasım’da düzenlenecek.

Avşar Elleri Kültür ve Sanat Gecesi 25 Kasım'da düzenlenecek.


Göktepe Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği çatısı altında düzenlenecek olan programı tanıtmak için komite üyeleri Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Komite Başkanı Öcal Arslankaya kültür, sanat, gelenek ve görenekleri yaşatmak adına böyle bir program düzenlediklerini belirterek; "Avşar Elleri Kültür ve Sanat Gecesini 25 Kasım saat 19:00'da yapacağız. Avşarlar, diğer Oğuz boylarıyla birlikte Türkistan'dan göç ederek Anadolu'nun çeşitli yerlerine İran, Irak, Suriye, Afganistan ve Azerbaycan'a yayılmışlardır. Kayılar gibi devletler kurmuş, büyük hükümdarlar ve sülaleler yetiştirmişlerdir. Karamanoğlulları, Akkoyunlular, Aksungurlar, Zengiler bunlardan bazılarıdır. Dolayısıyla böyle necip bir milletin evlatları olarak kültür, sanat, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak adına böyle bir program tertipledik. 24 Oğuz boyundan biri olan Avşar boyunun da değerli ozan ve şairleri vardır, bunlardan bir tanesi de Dadaloğlu'dur. Programımızda halk oyunları, ozanlarımız, şairlerimiz vardır" ifadelerini kullandı.

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