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01 Mart 2018 11:22

Avukat Fevzi Konaç: “28 Şubat İttihat Terakki’den 15 Temmuz’a gelen bir süreçtir”

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube, Eğitim Gençlik ve Kültür Merkezinde Kayseri Eski Baro Avukat Fevzi Konaç’ın katılımıyla 28 Şubat darbesiyle ilgili söyleşi yapıldı.

Avukat Fevzi Konaç: “28 Şubat İttihat Terakki’den 15 Temmuz’a gelen bir süreçtir”

01 Mart 2018 11:22



Mehmet Akif İnan konferans Salonunda yapılan söyleşiye eğitimcilerin ve STK’ların ilgisi büyük oldu. 28 Şubat davalarında aktif olarak savunma yapan Avukat Fevzi Konaç, “28 Şubat, ittihat terakki ile başlayan bir süreçtir. Abdülhamit Han’a yapılan darbe ile Necmeddin Erbakan Hocamıza yapılan darbenin aynı mantık ürünü olduğu aşikârdır. 1950’li yıllarda demokrasiye ve Başvekil Adnan Menderes’e yapılan zulümler 28 Şubat zulmü ile aynıdır. Her on yılda milletin sevdiği iktidarlara yönelik yapılan darbeler sadece Türkiye kaynaklı müdahaleler değildir” dedi.



Cumhuriyet kurulunca birtakım insanlar reddi miras anlayışı ile hareket ettiğini belirten Konaç, Amerika ve Emperyalist güçler 1990’dan sonra İslam’ı ve Müslümanları potansiyel düşman olarak gördüklerini dile getirdi. Süreçteki başörtüsü yasakları ile sadece İslami değerlerle mücadele edilmediğini ve binlerce insanın hak etmediği halde zindanlara atıldığını kaydeden Konaç konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



“28 Şubat’ın arkasında FETÖ var, FETÖ bizi bırakın bunları yok edin demiştir. Uyanık olunmazsa yeni kalkancılar, Fadime Şahinler, Müslüm Gündüzler, Çevik Birler yine bu milletin karşısına çıkartılacaktır. Çözüm olarak öncekilerin düştüğü hatalara düşmeden adaletli davranarak insani ve İslami bir yaklaşım ortaya konmalıdır. Erbakan Hoca’yı o gün eleştirenler bugün Hocamızın davranışlarının ne anlama geldiğini gayet iyi anlamışlardır. 28 Şubatların bir daha yaşanmaması için hataları önce biz eleştirmeliyiz, bir kardeş olarak korkmadan olumlu eleştiri mantığı ile hareket edelim.”



Programın sonunda Eğitim Bir sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan Fevzi Konaç’a plaket takdim etti.




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