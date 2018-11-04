Kayseri'de arazide ayağı kırılan çoban, UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Kulpak mahallesine çobanlık yapan Ahmet Doğan'ın ayağı kırıldı. Ahmet Doğan'ın haber vermesi sonrasında UMKE ekipleri belirtilen bölgeye hareket etti. Arazide yaklaşık 4 kilometre yol giden ekipler, 1.5 kilometre kadar dağa tırmanarak yaralı Ahmet Doğan'a ulaştı.

İlk müdahalesi dağda yapılan Ahmet Doğan'ın sağ ayağında kırık olduğu belirlendi. Sedyeye konulan çoban Ahmet Doğan, ekipler tarafından dağdan indirilerek ambulansa teslim edildi ve Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, Ahmet Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.