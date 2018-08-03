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03 Ağustos 2018 08:07

Aydemir ailesinin mutlu günü

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir’in oğlu Süleyman Aydemir hayatını Merve Bayar ile birleştirdi.

Aydemir ailesinin mutlu günü

03 Ağustos 2018 08:07


Özel bir düğün salonunda yapılan düğüne, Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Odası Genel Başkanı Aykut Yenice, KESOB Başkanı Ahmet Övünç ve çok sayıda davetli katıldı.


Gelin ve damat alkışlar eşliğinde sahneye gelirken nikahlarını ise Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Başkan Büyükkılıç genç çifte evlilik ile ilgili bir takım tavsiyelerde bulunarak bir ömür boyu mutlu olmalarını diledi.


Nikah töreninin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile düğün devam etti.




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