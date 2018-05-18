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18 Mayıs 2018 15:13

Aydemir’den ‘Tatlı’ uyarısı

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, merdiven altı tatlı üreticilere karşı vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Üzerinde markası ibaresi olmayan tatlıları almayın” dedi.

Aydemir’den ‘Tatlı’ uyarısı

18 Mayıs 2018 15:13


Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, bir pastanede düzenlediği basın toplantısında, Ramazan ayı dolayısıyla tatlı üretiminde artış olduğunu söyledi. Aydemir, “Ramazan ayında açlık ve kan şekerinin düşmesi ile tatlıya talep artmaktadır. Artan tatlı talebini karşılamak üzere açılan merdiven altı üreticilere karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Merdiven altı olarak tabir ettiğimiz ve üzerinde hiçbir marka ibaresi olmayan, nerelerde ve nasıl üretildiği bilinmeyen, maliyetini düşürmek için vergi kaydı yaptırmadan kayıt dışı üretim yapan işletmeler hem ülkemizi vergi kaybına uğratmakta hem de vatandaşlarımızın sağlığını hiçe saymaktadır” ifadelerini kullandı.


Merdiven altı üretim yapan işletmelerle ilgili yasal işlemlerin yapılması için denetim yetkileri olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli istişare içerisinde hareket ettiklerini kaydeden Başkan Aydemir, “Unutmamalı ki; maliyet düştükçe kalite de düşüyor. Kaliteli malzeme ile ucuz ürün satmak mümkün olamayacağı için maliyetin altında satılan tatlılara itibar edilmemelidir. Ayrıca odamıza kayıtlı tüm üyelerimizi Ramazan öncesi tek tek ziyaret ederek pastacı üyelerimizin imalathanelerini gördüm. Gerçekten de vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile üyelerimizden alışveriş yapabilirler. Hijyen ve kalite konusunda duyarlı davranan üyelerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bol bereket ve hayırlı kazançlar nasip etsin” şeklinde konuştu.




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