Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yaparak ABD Başkanı Trump’ın Türk ekonomisini hedef alarak çeşitli uygulamaları devreye sokarak zor duruma düşürmek istediğini ama Türk milletinin bu ekonomik sıkıntıdan da milli birlik ve beraberlikle çıkabileceğini belirtti.

Türk milletinin hile ve tuzakları ferasitiyle ve Allah’ın yardımıyla boşa çıkardığını ifade eden Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, “2013 yılından beri sistematik uygulanan devletimizi ve milletimizi yıkmak için uygulanan müdahalelerin bir yenisi ile karşı karşıyayız. Birliğimize, bağımsızlığımıza, değerlerimize kast eden bu girişimler ne ilktir ne de son olacaktır. Gezi olayları, 17-25 Aralık Kumpası, kitlesel terör saldırıları, çukur eylemleri, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve ülkemizin güneyinde terör koridorunun oluşturulmak istenmesi, birilerinin Türkiye ile ilgili durmaksızın düşmanlık planladığını göstermektedir. Bu aziz millet tüm hile ve tuzakları ferasetiyle ve Allah’ın yardımıyla boşa çıkarmıştır. Karanlık bir odak bu sefer yüzünü bile gizlemeden alenen Türkiye’yi ekonomik anlamda köşeye sıkıştıracak eylemlere girişmiştir. ABD Başkanı Trump, Türk ekonomisini hedef alarak çeşitli uygulamaları devreye sokmuştur” dedi.

Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, ABD’nin ahlaksız bir mücadele içerisinde olduğunu ama bu milletin asla boyun eğmeyeceğini vurguladı. Kalkan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bütün ekonomistlerin döviz kurlarında ki aşırı artışın ekonomik gerekçelerle açıklanmayacağı şeklindeki açıklamaları gösteriyor ki ABD hiç de adil olmayan, ahlaksız bir mücadelenin içerisine girmiştir. 15 Temmuz’da gerçekleştiremediği Türk milletini köleleştirme çabalarını yoğunlaştırmıştır. Ey gafil Amerika! Sen bu aziz milletin vatanı, değerleri , bağımsızlığı uğruna ölümü bile öldürdüğünü hala anlamadın mı? Tankı kovalayan, tüfeğin namlusunu esir alan, havaalanını traktörüyle kapatan bu asil millet dolar ve kur oyunlarına boyun eğmeyecektir. Ezelden beri hür yaşamış bu millet olan biten her şeyin fakındadır ve asla teslim olmayacaktır. İnandığı değerler uğruna her zaman canını ortaya koyan bu millet, açlık da dahil hiçbir korkunun önünde eğilmez. Bu aziz ve asil millet asla köleliği, esareti, uşaklığı kabul etmemiştir”

“Mesele rahip Brunson değildir, batmakta olan bir stratejidir”

“Ülkemizde bazı kesimlerin yaşadığımız süreci hala Bruson üzerinden okumaya çalışmaları ve hatta hukuku hiçe sayarcasına ‘Ver Brunson’u krizden kurtul’ kolaycılığı 15 Temmuz’da büyük bir yenilgiye uğrattığımız emperyalist güçlerin yeniden mevzi kazanmasından başka bir şeye hizmet etmeyecektir. Bu durum yeni bir dünyanın habercisidir. Bu dünyanın kurulması noktasında gerek tarihi derinliği ile gerekse tarihi derinliğine koşut olarak geniş bir coğrafyaya hitap eden Türkiye’ye büyük imkanlar sunmaktadır. Nitekim son yıllarda atılan adımlar umutlarımızı artırırken, emperyalizmin histeriye varacak derece agresifleşmesine neden olmaktadır. Bugün yaşadıklarımızı bir yüzü de budur.” diye konuştu.

Memur Sen olarak hükümetin yanında yer aldıklarını açıklayan İl Temsilcisi Aydın Kalkan, bütün güçleriyle destek vereceklerini ifade etti.

Düzenlenen basın açıklaması yapılan dua ile sona erdi.