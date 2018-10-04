Aydın Kalkan, "Güçlenen ve Yenilenen Ekibimizle Seçimlere Hazırız"

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Tüm ilçelerimizde seçim çalışmalarını büyük bir katılımla yaptık. Delege adaylarımızı belirledik, ilçe yönetimlerini genç ve üretken eğitimcilerimizle destekledik, tüm üyelerimize ulaşmaya çalıştık ve tecrübemizle, heyecanımızla ve yenilikçi yönetim anlayışımızla seçimlere hazırız, Kayseri'nin eğitimi için daha büyük hedeflere ulaşmak amacıyla kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığının en büyük paydaşıyız, Kayseri'de Milli Eğitim kamuoyunun en büyük STK'sıyız. Mili Eğitim bürokrasisinin işlerini kolaylaştıran bir sendikayız. Üyelerimizden gelen eleştiri, talep ve önerilerini Milli Eğitim Bakanlığına ve yerelde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletiyoruz" dedi.

3.500 Yeni üye Yaptık.

Aydın Kalkan, "Kayseri'de 18.500 eğitim çalışanı var. 18.500 eğitim çalışanının 9800'ü Eğitim Bir Sen Üyesi. Son dört yılda 3500 yeni üye yaptık. Tüm eğitim çalışanları ile iletişim halindeyiz. İş yeri temsilcilerimizle istişare toplantıları yaptık. Tüm okul müdürlerimizle 15 kişilik gruplar halinde görüşmeler yaptık. Sahadan aldığımız raporları konunun muhataplarına ilettik ve çözüm önerileri sunduk. Kayseri'de artık rüştünü ispat etmiş bir Eğitim Bir Sen var" diyerek şunları söyledi:

"Kayseri büyük bir şehirdir, Orta Anadolu'nun çekim merkezidir. STK çalışmaları, eğitimin gündemi, üniversiteleri ve bürokrasisi ile bir güçtür. Bu güç ve faaliyetler içerisinde Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube, ortak aklın temsilcisidir. Kültürel çalışmalarla, eğitim ve gençlik çalışmaları ile, sosyal aktivitelerle, panel ve konferanslarla, raporlama çalışmaları ve proje üretim merkezi ile Eğitim Bir Sen sağduyunun ve ortak aklın merkezi konumundadır.

Hiçbir zaman kavganın başlatıcısı ve körükleyicisi olmadıklarını, eğitimcilerin hakları için bazen zülfü yare dokunacak açıklamalar yaptıklarını; fakat sevgi dilinin hakim olması için çok çalıştıklarını belirtti. Kalkan, sendika olarak hak arama merkeziyiz, üyelerimizin mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için çalışıyoruz, sadece eleştiri yapmıyoruz, öneri ve alternatif çözüm yolları sunuyoruz, eğitim tüm paydaşları ile ortak çalışmalar yapmak istiyoruz, yeter ki ülkemiz ve şehrimiz için faydalı işler yapılsın."

Tüm Üyelerimizi Tecrübeyi ve Dinamizmi Desteklemeye Davet Ediyoruz

Aydın Kalkan, "6 Ekim Cumartesi günü Melikgazi ilçemizin delege ve ilçe yönetimi seçimleri yapılacak. Merkez İmam Hatip Lisesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, diğer ilçelerimizde ise 07 Ekim 2018 Pazar günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan seçimlerimize tüm üyelerimizin katılmalarını; tecrübeyi, dinamizmi , heyecanı ve sağduyuyu desteklemelerini talep ediyoruz" ifadelerini sözlerine ekledi.