Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 13:16

Aydın Kalkan, "İmkanlar paylaşılmalı, yüzler gülmeli"

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şubesinin Ramazan ayında sosyal ve yardımlaşma faaliyeti yaptığını söyleyen Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında üyelerimizin emaneti olan imkânları şehrimizin insanlarına karınca karınca yönlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydın Kalkan,

31 Mayıs 2018 13:16


Aydın Kalkan, "Verenel Derneği ile işbirliği içerisinde Kayserili yetim ve muhtaç insanlara iaşe yardımında bulunduk, evleri ziyaret ettik, çok zor şartlarda yaşayan vatandaşlarımızla konuştuk, görüştük. Yine Erciyes Feneri Derneği ile birlikte durumunu açıklayamayan, derdini açamayan ve onuruyla zor şartlarda yaşayan kardeşlerimizin evlerine misafir olduk. Onların ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını fakat bir o kadar da mütevekkil ve gönlü tok olduklarını gördük. Hali vakti yerinde olan herkesin bu insanların ortamlarını görmelerini ve Allah’ın verdiği imkânları Allah’ın kullarıyla paylaşmalarını öneriyorum" diye konuştu.


Eğitim Bir Sen, eğitim ve sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı Latif Küçük ise İHH Kayseri Şubesi ile birlikte Kayseri’de yaşayan Doğu Türkistanlı insanlara gıda paketi desteğinde bulunduklarını ifade etti. Latif Küçük, "Onlarca yetim çocuk kocaları Çin Zindanlarında bulunan onlarca kadın ve yaşlı insanlar yardım kuruluşlarının ve bilinçli vatandaşların destekleriyle zor şartlarda yaşam mücadelesi vermektedir" dedi.


Eğitim Bir Sen Kayseri Bir Nolu Şube Başkan Yardımcısı Hacı Sarı ise Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği KUDER ile Kayseri’de yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan evli öğrencilere iaşe desteğinde bulunduklarını dile getirdi. Hacı Sarı, "Allah, imkan verdiği insanlardan kendi yolunda infak etmelerini istemektedir, tüketim toplumu yolunda hızla ilerleyen insanlık sürekli kendinden yukarılara bakmaktadır, fakat şükür ve acziyet duygusunun gelişmesi için insanlar toplumun her kesimindeki insanlarla zaman zaman bir araya gelmelidir" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
22
°
C
  • Cuma
    22°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç