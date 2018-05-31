Aydın Kalkan, "Verenel Derneği ile işbirliği içerisinde Kayserili yetim ve muhtaç insanlara iaşe yardımında bulunduk, evleri ziyaret ettik, çok zor şartlarda yaşayan vatandaşlarımızla konuştuk, görüştük. Yine Erciyes Feneri Derneği ile birlikte durumunu açıklayamayan, derdini açamayan ve onuruyla zor şartlarda yaşayan kardeşlerimizin evlerine misafir olduk. Onların ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını fakat bir o kadar da mütevekkil ve gönlü tok olduklarını gördük. Hali vakti yerinde olan herkesin bu insanların ortamlarını görmelerini ve Allah’ın verdiği imkânları Allah’ın kullarıyla paylaşmalarını öneriyorum" diye konuştu.

Eğitim Bir Sen, eğitim ve sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı Latif Küçük ise İHH Kayseri Şubesi ile birlikte Kayseri’de yaşayan Doğu Türkistanlı insanlara gıda paketi desteğinde bulunduklarını ifade etti. Latif Küçük, "Onlarca yetim çocuk kocaları Çin Zindanlarında bulunan onlarca kadın ve yaşlı insanlar yardım kuruluşlarının ve bilinçli vatandaşların destekleriyle zor şartlarda yaşam mücadelesi vermektedir" dedi.

Eğitim Bir Sen Kayseri Bir Nolu Şube Başkan Yardımcısı Hacı Sarı ise Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği KUDER ile Kayseri’de yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan evli öğrencilere iaşe desteğinde bulunduklarını dile getirdi. Hacı Sarı, "Allah, imkan verdiği insanlardan kendi yolunda infak etmelerini istemektedir, tüketim toplumu yolunda hızla ilerleyen insanlık sürekli kendinden yukarılara bakmaktadır, fakat şükür ve acziyet duygusunun gelişmesi için insanlar toplumun her kesimindeki insanlarla zaman zaman bir araya gelmelidir" ifadelerini kullandı.