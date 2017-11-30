Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 13:22

Aydın Kalkan, "Kayseri’de eğitimde sahaya hakimiz"

2016 yılında YGS sonuçlarına göre ortaya çıkan başarılı liseler listesine Kayseri’den beş Anadolu Lisesi ve imam hatipler arasında ise bir Anadolu İmam Hatip Lisesi girdi.

Aydın Kalkan,

30 Kasım 2017 13:22


Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, başarılı Anadolu liselerinin öğretmen ve idarecilerini okullarında ziyaret başarıda emeği olan tüm eğitimcileri kutladı.


Aydın Kalkan, ziyaretler sırasında eğitimcilere seslenerek, "Başarı hiçbir zaman tesadüfi değildir. Türkiye’deki binlerce lise içerisinde ilk 14. Sırada yer almak büyük bir başarıdır. İlk 46, 49’da yer alan liselerimizdeki başarı Kayseri’nin başarısıdır, bizim başarılarımızdır. Bizler okul müdürlerimizin göreve gelmesinde insan kaynakları çalışması yaptık, başarılı olabilecek eğitimcilerimizi idareye önerdik ve bu başarılar ortaya çıktı" dedi.


Aydın Kalkan ve beraberindeki heyet, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi, Sami Yangın Anadolu Lisesi, Ahmet Eren Anadolu Lisesi, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi ve Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek okul yönetimi şahsında tüm eğitimcilere plaket takdim etti.


Plaket verilen Okulların sıralamaları şu şekilde;


Türkiye Anadolu Liseleri Başarı Sıralamasında 14. sırada Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi,


Türkiye Anadolu Liseleri Başarı Sıralamasında 43. sırada Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi,


Türkiye Anadolu Liseleri Başarı Sıralamasında 46. sırada Sami Yangın Anadolu Lisesi,


Türkiye Anadolu Liseleri Başarı Sıralamasında 59. sırada Ahmet Eren Anadolu Lisesi,


Türkiye Anadolu Liseleri Başarı Sıralamasında 85. sırada Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi


Türkiye Anadolu İmam Hatip Liseleri Başarı Sıralamasında 8. sırada Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi


Aydın Kalkan, "Kayseri eğitimini biz iyi biliyoruz, bir iki yıllık eğitimci değiliz, Eğitim Bir Sen Kayseri şubesi olarak 2005 yılından beri tüm ilçelerimizin ve tüm okullarımızın her metresinde emeğimiz ve alın terimiz vardır. Sendika olarak başarıyı, sorunları, zayıf ve kuvvetli yönleri çok iyi takip ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına ve ilgili kurumlara öneriler sunuyor, uyarılar yapıyoruz. Bizim uyarılarımızı ve önerilerimizi dost bakışıyla algılamalıdır tüm kurumlar, kişiler geçicidir fakat kurumlar kalıcıdır ve hizmet anlayışımız kırmak, yıkmak, dökmek üzere değildir" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
13
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    13°C
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    16°C
  • Pazartesi
    Sisli
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç