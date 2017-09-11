"Kayseri’nin en büyük eğitim sendikası olan ve 9200 üyesiyle eğitimin merkezinde yer alan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube ulusal anlamda Milli Eğitim Bakanlığının yerelde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşıdır" diyen Aydın Kalkan, eğitimin ve eğitimcinin öncelikleri konusunda sürekli uyaran ve öneren tavırlarıyla toplam kalitenin ortaya çıkmasında lokomotif rol üstlendiklerini anlattı.

Aydın Kalkan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü,

"Temel görevimiz üyelerimizin taleplerini idareye iletmek ve sorunların çözülmesine katkı sağlamaktır. Eğitim politikalarının geliştirilmesi aşamasında bakanlık nezdinde çok önemli çalışmalara imza atmaktayız. 2017-2018 eğitim Öğretim Yılında Kayseri Şubesi olarak tek gündemimiz üyelerimizin özlük ve özgürlük mücadelesinde tutarlı, ülke gerçekleriyle örtüşen, tarihi ve kültürel mirastan beslenen bir politikayla yönetime katkı sunmaktır.

Kayseri’deki ilçe başkanlarımızın ve tabanımızın büyük çoğunluğunun beklentisi ve gündemi ülkemizin zor zamanlarında hizmet üretmek ve ülkemizin ve gençlerimizin geleceğine tüm enerjimizle katkı sağlamaktır. Sendika içerisinde tüm önerileri ve eleştirileri özenle dinleyerek gerekli tedbirleri almaktayız. Çalışmalarımızı sekteye uğratacak tüm girişimlere ve istikrarsızlaştırma çalışmalarına karşı duyarlıyız. Gün sen ben günü, laf üretme günü, zamanı ve enerjiyi boşa harcama günü değildir. Gün; düşünme, planlama, proje ortaya koyma, geleceğimiz olan çocuklarımızın akademik, ahlaki ve karakter eğitimine katkı sağlama günüdür."

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Genel Başkanları Ali Yalçın’ın Kayseri’yi ziyaret edeceğini ve Yedi Güzel Adam Kütüphanesinin açılışını yapacağını açıkladı.