Aydın Kalkan, "10 bine yakın üyesi ile Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube imkânlarını genişletmiştir. Eğitime, kültüre ve gençliğe tüm birikim ve imkanımızla yoğunlaşmaktayız. Yeni dönemde tüm üyelerimizle istişare halinde sürece tüm eğitimcileri katarak ulusal hatta evrensel faaliyetler yapacağız. 8 yıllık sendika yöneticiliğinin verdiği birikim ve 27 yıllık sendikacılıktan kaynaklı güvenle eğitimin planlanmasından uygulanmasına kadar bir paydaş olarak kamunun en büyük destekçisi olacağız" diye konuştu.

Aydın Kalkan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Başkanlık sistemi ile Türkiye yeni bir sürece girmiştir. Bu süreçte iktidar kavgaları, kısır çekişmeler, hırs, ihtiras, kem söz, ötekileştirme ve tembellik yoktur. Türkiye’nin yürüyüşüne ayak bağı olanlar tarihin çöp sepetinde yerini alacaktır. Biz de teşkilat olarak Cumhurbaşkanımızın 2023-2071 hedeflerine eğitim alanında katkı sunmaya devam edeceğiz.

Tüm üyelerimizi kucaklayarak, serbest eleştiri ve açık yönetim anlayışı ile eğitimin sivil paydaşı olarak enerjimizi sen ben kavgasına heba etmeyeceğiz. Asla kalbimizi ve ağzımızı bozmayacağız. Peygamber Efendimizin yöntemi olan hilm, güzel ahlak, tatlı dil ve sevgi ile sürecin içerisinde olmaya devam edeceğiz.

Kurumlar bir noktaya geldi ise bu süreçte binlerce insanın emeği, duası, gözyaşı, tefekkürü ve tezekkürü vardır. Kurumlarımızı yıpratacak ve zayıflatacak eylemlerden herkesin kaçınmasını bekliyoruz.

Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte kendi kurumlarımızın da saygınlığına gölge düşürecek basit ve çocukça davranışlar en başta bu eylemlerin sahiplerine zarar verir. Yeni dönem daha güzel olacak, hizmet standardımızı bir birkaç kademe daha yukarılara arkadaşlarımızla birlikte çıkaracağız, Kayseri’nin ve Türkiye’nin eğitimine, eğitimcilerimize ve tüm halkımıza daha nitelikli bir eğitim alanı sunmanın gayreti içerisinde olacağız."