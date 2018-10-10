Aydınlıkevler Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı

Hürriyet Mahallesi, Gülveren Sokakta inşa edilecek binanın temel atma törenine; Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Yavuz, AK Parti Melikgazi İlçe Başkan yardımcısı Cafer Akbıyık, Gençlik Kolları üyeleri ile muhtarlar, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve semt halkı katıldı. Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Başkan Büyükılıç ve ekibine teşekkür ederken, Başkan Memduh Büyükkılıç da; "Kayseri bir hayırseverler şehridir. Son yıllarda bizim gibi belediyeler de bu kervana katıldı. Kayseri'nin neresine baksanız hangi okul, hangi dini tesis, üniversitelerimizin binalarında hep, bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Marka şehir Kayseri hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim ve sağlık alanında yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Hayırsever işbirliği ile Belediyemizce yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi'nin temelini atmak için burada toplanmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Hayırsever vatandaşlara çiçek takdim eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konuşmaların ardından yapılan açılış töreni sonrası katılımcılara protokol ile birlikte aşure ikramlarda bulunuldu.