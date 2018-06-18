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18 Haziran 2018 13:20

Aydınlıkevler Mahallesine 112 Acil Merkezi inşa edilecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Aydınlıkevler Mahallesinde aile sağlık merkezi ile 112 acil servisi açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Aydınlıkevler Mahallesine 112 Acil Merkezi inşa edilecek

18 Haziran 2018 13:20


Planlı yapılaşma, büyük ve çok amaçlı yeşil alanlar ile çok amaçlı sosyal ve spor tesisler gibi yatırımların temelinde insana yapılan hizmetler olduğunu bu açıdan insan sağlığının ilk öncelikli hizmet olarak gördüklerini belirten Başkan Büyükkılıç “Aydınlıkevler Mahallesinde aile sağlık merkezi ile 112 acil servisi açılması için çalışma başlattık. Bunun için arsa tahsisi yaparak tesis inşa edeceğiz. Gerekli projelendirme çalışmasını başlattık. Bu yıl tamamlayarak hizmete sunacağız. Her işin başı sağlık olup sağlık önceliklerimiz arasındadır. Belediyemizce yapımı tamamlanacak olan Aydınlıkevler Aile Sağlık merkezi ve 112 Acil Sağlık Merkezi bu bölgede yer alan Hürriyet, Yeniköy, Küçükali, Küçükmustafa gibi semtler de hizmet verecektir yani bir bölge sağlık tesisi olacaktır” dedi.


Aydınlıkevler ile komşu mahallelerde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışması sonucu bölgenin nüfusunun arttığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yenilenen semtlerde halkın gelişen ve büyüyen semtlerdeki ihtiyaçlarını da göz ardı etmediklerini sözlerine ekledi.




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