Aydınlıkevler Sağık Ocağı'nın yerine daha kapsamlı sağlık merkezi yapılacak

Aydınlıkevler Mahallesine inşa edilecek olan Aydınlıkevler Sağlık Merkezi için eski yapının yıkıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyemiz ile hayırsever hemşerimiz ile ortaklaşa yapılacak olan Aydınlıkevler Sağlık Merkezi iki kat üzerinden yapılacak olup 1220 m2 kapalı inşa edilecektir. Aydınlıkevler Aile Sağlık Merkezinde 9 hekim görev alacak olup laboratuar ve eğitim salonları bulunmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle sağlık alanında yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için 'Her iş bizim işimiz' anlayışı hareketiyle çalışıyoruz" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç Belediye ve hayırsever ortaklaşa yapılacak Aydınlıkevler Sağlık Merkezinin düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını sözlerine ekledi.