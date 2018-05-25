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25 Mayıs 2018 10:44

Ayşe Kamçı Melikgazi’de ev ziyaretlerinde

Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, Melikgazi ilçesinde ikamet eden aileleri ziyaret ederek, devlet olarak onların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Ayşe Kamçı Melikgazi’de ev ziyaretlerinde

25 Mayıs 2018 10:44


Melikgazi ilçesinde ikamet eden 3 aileyi ziyaret eden Ayşe Kamçı, her fırsatta aileleri ziyaret ederek onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.


Yoksul ailelerin eğitim, sağlık ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Hanımefendi Kamçı, bu tür ziyaretlerle ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.


Ziyaretlerde Hanımefendi Ayşe Kamçı, ailelerle tek tek sohbet ederek onların sorunlarını dinledi ve sorunların çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.




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