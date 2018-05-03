Ayşe Kamçı Özvatan’da

İlk olarak Siirt’te zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucunda şehit düşen Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyüerek’in ailesini ziyaret eden Ayşe Kamçı, aile bir kez daha başsağlığı diledi.

Devlet olarak şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Ayşe Kamçı, "Sizler bize emanetsiniz ve bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz.” dedi.

Şehit ailesini ziyaretinin ardından Özvatan’da başka bir aileyi ziyaret eden Ayşe Kamçı, her fırsatta vatandaşlarımızı ziyaret ederek onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya çalışacaklarını söyledi.

Ailelerin eğitim, sağlık ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Hanımefendi Kamçı, bu tür ziyaretlerle ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ziyarette Hanımefendi Ayşe Kamçı’ya, Özvatan Kaymakamı Menderes Topçuoğlu’nun eşi Nihal Topçuoğlu eşlik etti.