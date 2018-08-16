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16 Ağustos 2018 16:13

Ayşe Kamçı Sevgi Evlerinde kalan çocukları misafir etti

Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocukları misafir etti.

Ayşe Kamçı Sevgi Evlerinde kalan çocukları misafir etti

16 Ağustos 2018 16:13


Talas’taki Vali Konağı’ında sevgi evlerinden gelen 7-15 yaş arası çocukları ve Valilikte görevli korumaların çocuklarını misafir eden Ayşe Kamçı, çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Valilik Konağı bahçesinde çocuklar için yemek programı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Güzel bir havada eğlenceli bir şekilde gerçekleşen etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Ayşe Kamçı, çeşitli vesilelerle bir araya geldikleri sevgi evlerinde kalan çocuklarla bu kez böyle bir etkinlikte buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.


Valilik Konağında misafir olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden çocuklar ise kendileri ile yakından ilgilenen Ayşe Kamçı’ya teşekkür ettiler.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlikte, Ayşe Kamçı ve beraberindekiler çocuklar için pasta kesip, hediyeler verdiler.




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