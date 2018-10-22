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Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nesibova, Rektör Çalış'ı ziyaret etti

Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç.

Dr. Necibe Nesibova, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Dr. Necibe Nesibova, geçtiğimiz hafta sonu ERÜ'de gerçekleştirilen “Modern Dünyada Uluslararası İstişare” konulu konferansa ev sahipliğinden dolayı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a teşekkür etti.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın sürekli yanında olduklarını kaydetti.


Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Dr. Necibe Nesibova'ya üniversitenin çini işlemeli vazosunu takdim etti.


Doç. Dr. Necibe Nesibova ise Rektör Prof. Dr. Çalış'a, Azerbaycan Bayrağı işlemeli fincan hediye etti.

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