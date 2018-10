Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov: “Azerbaycan barış siyaseti izlemektedir”

Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ‘Modern Dünyada Uluslararası İstişare' adlı konferansta konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, devlet olarak her zaman barış siyaseti izlediklerini söyledi.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen konferansa Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu'ndan milletvekilleri, Türkiye Azerbaycan Dostluk Grup Başkanı İstanbul AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Siyasi ve Sosyal İşlemlerden Sorumlu Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ali Hasanov, devletler için barış siyasetinin önemli olduğunu vurguladı. Kendilerinin de dış siyasette bu siyasete uygun hareket ettiklerini dile getiren Hasanov, “Diyalog insanların, devletlerin, siyasetçilerin her bir devletin ve her bir halka dünyaya barış getiren bir meseledir. Büyük Atatürk bunu ‘Yurtta sulh, cihanda sulh” sözleriyle özetlemiştir. Her bir devlet komşu devletlerle ve dünya devletleriyle diyaloğu öz ülkesinin arazisinden başlamalıdır. Öncelikle içerisinde sulh yaparak başlamalıdır. Biz Azerbaycanlı olarak devletin içerisinde yaşayan nice halklara saygıyla ve sevgiyle yanaşmazsak biz İran Devletine, Rusya Devletine ve nice devletlerle diyalog kuramayız. Her bir devletin diyalog ile olan münasebeti bunun hoşgörüsünden başlıyor. Biz Azerbaycan da kültürel değerlerini koruyarak Türk olmayan herkese saygı ve sevgiyle yanaşıyoruz. saygı, hörmet ve sevgiyle yaklaşıyoruz. Diyaloğun temeli de buradan başlıyor. Azerbaycan bir barış siyaseti izlemektedir. Her bir devlet başka devletlerin haklarına milli haklarına saygıyla yanaşmalıdır. Ortak noktalar diyaloğu oluşturur” dedi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de dün İzmir'de açılan Star Rafinesi ile birlikte Azerbaycan'ın Türkiye'de yaptığı en büyük yatırım olduğuna dikkat çekerek orada verilen tutarlı mesajların büyün dünyaya verildiğini söyledi. Büyükelçi Hazar İbrahim, Türkiye'nin son yıllarda sadece bölgede değil Dünya'da lider devletler arasında olduğunu ifade etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da Erciyes Üniversitesi'nin Türkiye de sayılı üniversiteler arasında olduğunu belirtti. Çalış, “Gerek akademik başarıların, gerekse araştırma faaliyetlerinde Türkiye'nin sayılı üniversiteler arasında yer alan Erciyes Üniversitesi'nde 53 bini aşkın öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti vermekteyiz. Türkiye'de ki 10 araştırma üniversitesi arasında yer alan üniversitemiz uluslararası üniversite derecelendirme sıralamasında özellikle Dünya üniversitesi sıralamalarında ilk 500 bandına girerek büyük bir başarı göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta üniversitenin akademik açılış yılında dile getirdiği gibi üniversitemiz yabancı uyruklu öğrenciler tarafından daha çok tercih ediliyor olması üniversitemizin kalitesini yurt dışında da gayet iyi biliniyor olmasının tezahürü olarak görmekteyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaketleri takdim edildi.