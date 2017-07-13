Baba-oğul hakemler aynı maçı yönetti

Karşılaşmayı Kayseri İl Hakemi Murat Özçınar yönetirken, yardımcılığını ise il hakem adayı oğlu Yaşar Özçınar yaptı. Baba ve oğlunun aynı maçta görev yapması ve başarılı bir yönetim göstermeleri izleyenlerin beğenisini kazandı.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Kayseri’de Veteranlar Futbol Turnuvası düzenlendi. Sümer Stadı’nda oynanan karşılaşmaların ilk gününde Temmuz Masterler ile Profesyonel Futbolcular Derneği karşı karşıya geldi. Maçı Kayseri Bölgesi’nden Murat Özçınar (43) yönetirken yardımcı hakem olarak sahaya oğlu Yaşar Özçınar (19) çıktı. Bu ikiliye yine Kayseri Bölgesi’nden Emre Ulu eşlik etti. Baba ve oğlunun maç öncesi ve içerisindeki hakem disiplini içinde davranışları takdir toplarken, karşılaşma boyunca iyi bir yönetime imza atmaları ise izleyenlerden tam not aldı. Kayseri Bölgesi’nin deneyimli hakemlerinden Murat Özçınar, ikinci kez oğlu ile birlikte maç yönettiklerini söylerken, "Kendisi aday hakem. Ama onu önümüzdeki yıllarda iyi yerlerde göreceğimizi düşünüyorum" dedi. Ailece sporun içinden olduklarını dile getiren Murat Özçınar, "Oğlum ile birlikte maç yönetmek çok güzel bir duygu. Benim babam yıllarca Tomarzaspor’da yöneticilik yaptı. Antrenörlük, kulüp başkanlığı yaptı. Ben o dönem futbol oynuyordum. Hakemliğe başladığım ilk yıllarda babam yöneticilik, kardeşim ise futbol oynuyordu. O şekilde de maça çıkmıştık. O başka bir duygu, bu ise çok daha başka bir duygu. Maçtan önce konuşuyoruz. Maç içeresinde devamlı iletişim halindeyiz. Kendi maçım olmazsa oğlumun maçlarını izliyorum. Hataları olduğunda uyarıyorum" diye konuştu.