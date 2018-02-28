AK Parti İl Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanlığı tarafından 28 Şubat darbesinin 21’inci yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi. Kent meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı Taha Tayfun Bağcı, "Biz 28 Şubat’ta hayalleri, rüyaları ve hayatları üzerinden tanklar yürütülen insanlarımızın genç temsilcileri olarak bugün buradayız. 28 Şubat döneminin acısını yüreğinde yaşamış büyüklerimizle biriz, beraberiz. 28 Şubat tarihimizdeki karanlık noktalardan bir tanesidir. Milletimizin iradesine, demokrasiye, insan haklarına, hukuka ve inanç özgürlüğüne vurulmuş en ağır darbelerden bir tanesidir. Bu darbenin o günlerde cuntacı ayağı bugün yargı önünde hesap veriyor. O zamanlarda darbeciler ’Bu dava bin yıl sürecek’ demişlerdi. 21 yıl sürmeden mahkeme önüne çıktılar. Kendileri toplamda 2 bin yıl ceza ile yargılanıyorlar. Millet iradesi ile iktidara gelmiş kadroları hazmedemeyen bir takım karanlık odaklar, millete rağmen darbe yapmak için bir takım planlar kurmuşlar, aktörler belirlemişler, oynadıkları ve oynattıkları oyunlarla seçilmiş meclisi ve hükümeti itibarsızlaştırmaya çalışmışlardır" ifadelerini kullandı.

28 Şubat’ta ’Beceremediniz’ diyenlerin 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörleri olduğunu kaydeden Bağcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çeşitli eylemler ve gazete manşetleri ile sözde irtica tehdittir ve tehlikesinin varlığına toplumun inandırılması için psikolojik baskı yürütmüşlerdir. Üniversitelerin içinde ikna odaları kurarak başörtülü öğrencilere fiziki ve psikolojik baskılar yapmışlardır. Bugün gelinen noktada yapılan tahribatların çok büyük bölümü onarılmış, milletimizin feraseti sayesinde bin yıl sürecek olan 28 Şubat süreci sona erdirilmiştir. Gençlerin önündeki barikatlar tek tek kaldırılmıştır. Bize düşen ise yaşananları unutturmamaktır. Çünkü yıllar değişse de milli irade düşmanları aynı safta yer almaya devam etmektedir. Unutmamalı ki, 28 Şubat’ta beceremediniz diyenler, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörleriydi."