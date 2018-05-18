Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Vali Kamçı, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda, bağımlılıkla ilgili mücadelede herkesin üstüne düşen görevi yapmaya çalıştığını ifade ederek, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Uyuşturucu ile mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin görevinin olmadığının altını çizen Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

“2018 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından “Uyuşturucu ile Mücadele” yılı ilan edildi. Bu anlamda güvenlik güçlerimiz ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama bağımlılıkla mücadelede ailelerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve el birliği içerisinde hareket edilmesi gerekmektedir. Adliyemiz de bu konuda hassas davranmaya devam ediyor. El birliği içerisinde hepimiz üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Mutlaka eksiğimiz vardır. Bu toplantıların amacı eksikliklerimizi gidermektir. Uyuşturucu ile mücadelemiz iyi gidiyor. Ama tümüyle sıfırlanmadığı sürece bu problem devam ediyor demektir.”

Vali Kamçı’nın yaptığı açılış konuşmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü personeli Dr. Osman Demir tarafından Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Sekretaryası organizasyonunda önceki toplantılarda alınan kararlara yönelik bu toplantıya kadar yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede tüm kurum ve kuruluşların, STK’ların ve üniversitenin eşgüdüm içerisinde, işbirliği halinde olması gerektiği vurgulandı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı bilgilendirmeninardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.