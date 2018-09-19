Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Vali Kamçı, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda, bağımlılıkla ilgili mücadelede herkesin üstüne düşen görevi yapmaya çalıştığını ifade ederek, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bağımlılıkla mücadele konusunun sürekli gündemlerinde olduğunu ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bağımlılıkla mücadele, uyuşturucuyla mücadele konusu her toplantımızda gündemimizin birinci maddesi. Bu konuda İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, diğer bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar el birliği ile bu işin üzerine gitmeye çalışıyor. Bizde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Vali Kamçı, son olarak, uyuşturucu ile mücadelenin bütün kurum ve kuruluşlarımızla el birliği ile devam edeceğini söyledi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.