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11 Haziran 2018 09:16

Bağımsız adaydan cırcırlı ve engelli arabalarıyla seçim kampanyası

Kayseri’de Bağımsız Milletvekili Adayı Güven Çim, seçim kampanyalarının klasiği haline gelmiş seçim minibüslerine karşı cırcırlarla ve engelli araçlarıyla seçim kampanyası yaptı.

Bağımsız adaydan cırcırlı ve engelli arabalarıyla seçim kampanyası

11 Haziran 2018 09:16


Kayseri Bağımsız Milletvekili Adayı Güven Çim, Cumhuriyet Meydanında açtığı stant da 24 Haziran’da yapılacak olan seçim çalışmalarını sürdürürken, seçimlerin klasikleşmiş haline gelen seçim minibüslerine karşı seçim çalışmalarını cırcırlarla ve engelli araçlarla sürdürüyor.


Büyük maliyetlere ulaşmadan insanların gönül bağlarıyla seçim çalışmalarına başlamak istediklerini ve bundan destek aldıklarını ifade eden Bağımsız Aday Güven Çim, kendi imkânlarıyla seçim kampanyası yaptıklarını söyledi. Güven Çim, “Biz kendi aramızda bir organizasyon yaptık ve onları rahatsız etmeden, daha fazla para harcamadan, çok büyük maliyetlere ulaşmadan insanların gönül bağlarıyla inşallah reklam çalışmalarına başlamak istedik. Engelli camiası olsun, üniversiteli gençlerimiz olsun bütün çevremiz buraya bizi desteklemeye geldiler. Kendi imkanlarımız dahilin de bisikletli araçlarımız cırcırlarımızla ve engelli arabalarımızla inşallah böyle bir reklam kampanyasına başlayacağız. Destek veren herkese de teşekkür ediyorum” dedi.


Seçim minibüslerinin olmaması ve etrafı seçim müzikleri ile rahatsız etmeyerek seçim kampanyasının vatandaşları rahatsız etmeyeceğini de dile getiren Bağımsız Aday Güven Çim, daha fazla para harcayarak insanları rahatsız etmek istemiyoruz. Kimseyi rahatsız etmeden neler yapabileceğimiz anlatacağız. Neden onların oylarına ihtiyacımız olduğunu, niçin aday olduğumuzu herkese anlatacağız” diye konuştu.


Kayseri Bağımsız Milletvekili Adayı Güven Çim, seçim çalışmalarını yürütmek üzere Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.




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