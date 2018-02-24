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24 Şubat 2018 13:34

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği’nde ’pilav günü’

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Kadınlar Komitesi Başkanlığı tarafından eğitim faaliyetlerini tanıtmak amacıyla pilav günü düzenledi.

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği’nde ’pilav günü’

24 Şubat 2018 13:34



Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği tarafından Abdulmecit Avşar Kültür Merkezi ve Nafiz Çolak Kurs Merkezi’nde öğrenciler için düzenlenen kurslar tüm hızıyla devam ediyor. Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Kadınlar Komitesi Başkanlığı tarafından düzenlenen pilav etkinliğiyle kursta devam eden eğitimleri tanıtmak amacıyla pilav etkinliği düzenledi.



Etkinlik hakkında bilgiler veren Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Kadınlar Komitesi Başkanı Gülşen Avşar, “Bugün derneğimizin eğitim faaliyetlerini tanıtmak için pilav etkinliği düzenledik. Burada eğitimimiz devam ediyor. Bizim komitemizin Erciyes Kadınlar Platformuna üyeliğimiz var. Onlarda bugün bizi yalnız bırakmadılar. Bu kursta anasınıfı öğrencilerine dini eğitim, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine ise matematik ve Türkçe eğitimi veriyoruz. Lisede eğitim alan öğrencilerimiz içinde üniversiteye hazırlık kurslarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.




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