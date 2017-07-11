İlk olarak Bünyan ilçesine geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri AK Parti Milletvekilleri ile protokolü katıldı.

Önce 15 Temmuz hain darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Cennet Yiğit’in mezarını ziyaret eden protokol, burada yapılan duanın ardından Cennet Yiğit’in Bünyan’da bulunan ailesini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve protokol üyeleri daha sonra Yeşilhisar ilçesine geçerek, yine 15 Temmuz’da Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan Kübra Doğanay’ın kabrini ziyaret ederek, dua etti. Şehit Kübra Doğanay’ın baba evini ziyaret eden Özhaseki, baba Harun Doğanay ile bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.