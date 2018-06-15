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15 Haziran 2018 13:51

Bakan Özhaseki: “Askerlerimiz ve polislerimiz için hep dua ediyoruz”

Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler, jandarma ve emniyet personeli ile bayramlaştı.

Bakan Özhaseki: “Askerlerimiz ve polislerimiz için hep dua ediyoruz”

15 Haziran 2018 13:51


Kayseri Valiliği tarafından organize edilen bayramlaşma programı kapsamında Bakan Özhaseki ve protokol üyeleri Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesini ziyaret ederek gazi ve şehit aileleri ile bayramlaştı. Burada açıklama yapan Bakan Mehmet Özhaseki, millet olarak her zaman ayakta kaldıklarını dile getirerek; “Eğer bayrağımız bugün dalgalanıyorsa şehitlerimizin bu vatan için ödediği bedel karşılığındadır. Hiçbir yavrumuzun burnunun kanamasını istemiyoruz. Vatan için bir bedel ödeniyor. Hamt olsun ki bu vatanda bağımsız bir şekilde yaşıyoruz. Bir taraftan PKK belası bir taraftan FETÖ belası bir taraftan İŞİD belası. Bu belaların her birisi de yurtdışından destekli bir caniler sürüsünü oluşturmak ile oluşuyor. Biz millet olarak ayaktayız. Güneydoğu da o aslanlarımızı görürken onlara dua ederek geziyoruz. Onlar bizi korumak için etrafımızda dönüp duruyorlar. Biz onların hep duacısıyız. Rabbim onların ayaklarına taş dokundurmasın” dedi.


Protokol üyeleri daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğün’de düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Program kapsamında ayrıca Huzurevi de ziyaret edildi.




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