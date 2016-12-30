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30 Aralık 2016 13:34

Bakan Özhaseki: "Başkanlık sistemini ülkemizin geleceği için istiyoruz"

Bakan Özhaseki:

30 Aralık 2016 13:34

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Başkanlık sistemini ülkemizin geleceği için istiyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bünyan ilçesinde incelemelerde bulundu. İlk olarak 15 Temmuz’da Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit olan özel harekat polisi Cennet Yiğit’in ailesini ziyaret eden Bakan Özhaseki, daha sonra AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere seslenen Özhaseki, başkanlık sistemiyle ilgili şunları söyledi:
"Bize güçlü iktidarlar lazım. Bulunduğumuz coğrafyada ayakta kalmamızın tek bir şartı vardır, o da güçlü olmaktır. Güçlü olmazsak bu coğrafyada yaşatmazlar. Biz gücümüzle ayakta kaldık. Bu ülkede 10 tane ihtilal denemesi atlattık. Şu anda da harpteyiz. Güçlü olmazsak nasıl ayakta duracağız. Güç, güçlü iktidarlar ile olur, başka olmaz. Zayıf iktidarlar ile olmaz. Partiler arasındaki çekişmeler ile olmaz. Eğer güçlü iktidar varsa güçlü ve büyük işler yapılır. Bu ülke ayağa kalkar. Eğer yoksa kavgalar ile gün geçer ve boşa kürek sallamış oluruz. İşte bunu giderebilmek adına anayasada bir değişiklik öneriyoruz. Bizim oradaki teklifimiz, bundan sonra koalisyonlara kapının kapanması ve güçlü iktidarların olmasıdır. Meclisin ayrı, yürütmenin ayrı olmasıdır ve bu işin başında da başkanlık sisteminin gelmesidir. Bize, ‘siz ne istiyorsunuz da yapamıyorsunuz. Bu sistemi niçin getiriyorsunuz’ diyorlar. Doğrudur. 316 kişiyiz ve istediğimizi getiriyoruz. Bizim bir derdimiz yok. Biz bunu kendimiz için istemiyoruz. Biz zaten kendimiz için istediğimiz yerdeyiz. Biz bunu gelecek için istiyoruz. Bu ülke için istiyoruz. Biz zaten iktidarız ve kendi hesabımız yok. Bundan sonra istiyoruz ki, zayıf iktidarlar gelmesin, koalisyonlar gelip orada kavgalar ile gün geçirmesin. Güçlü iktidarlar gelip, bu memlekete hizmet etsin. Başka bir şey yok. Ben bugün varım, yarın yokum."
Bir vatandaşın ’idamla alakalı görüşleriniz nedir’ sorusuna Bakan Özhaseki, "İdam nasıl olsa yasaya ek olarak gelir. Biz de destekleriz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.
Özhaseki daha sonra Bünyan Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Şinasi Gülcüoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



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