Bakan Özhaseki bayram alışverişi yapan vatandaşlarla buluştu

Düvenönü’nde bulunan esnafları ziyaret eden Bakan Özhaseki, esnaflarla sohbet etti. Bayram alışverişinde bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Özhaseki, vatandaşları kırmayarak fotoğraf çektirdi. Ramazan Bayramı’nı kutlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, birlik ve beraberliğin önemine değinerek; "Cenabı Allah nice arefe günlerinde bizi buluştursun. Çünkü bizim gönül coğrafyamız diye adlandırdığımız ülkelerde şuan bu bayramı yaşayamayan yüzlerce insan var. Heryer kan revan içerisinde ve parçalanmışlıklar var. Allah bizim ülkemizi kötülüklerden korusun. Böyle sıkıntılardan ve belalardan korusun. Aslında bizim ülkemiz üzerinde de bu tür operasyonlar yaptılar. Bizi de Suriye ve ırak gibi yapmak için ellerinden gelen her türlü kötülüğü gösterdiler.Cenabı Allah’a şükürler olsun ki bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi bir yiğit lider var. Dimdik duran bir lider var. Onun arkasında da milyonlar var. Gerekirse göğsünü kurşunlara siper eden bir millet var. Her türlür kötülük öyle olunca dönmüş oluyor. Bizim ülkemiz de de bu oyunları oynayamadılar. İstediklerini yapamadılar. Cenabı Allah’a şükürler olsun bizim duamız bugünler hürmetinedir. Ülkemize yapılan kötülükleri göstermemesi dileğiyledir. Etrafınızdaki ateş çemberi etrafındaki insanlar gibi buranın da yangın yerine dönmemesidir. Bunun için hayret edip birlik ve beraber olmak gerekir. Kayserili hemşehrilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz" dedi.

"Kayseri’de geziyormuşuz gibi Sur’da geziyoruz"

Güneydoğu’da artık bir zorluk çekmediklerini, halkın kendileri gibi gördüğünü ve kendisinin de onları çok sevdiğini ifade eden Bakan Özhaseki ifadelerini şöyle sürdürdü;

"Şırnak’da, Nusaybin’de, Sur içerisinde çok hemşehrilerim var. Onlar beni bağırlarına basıyorlar. Beni kendilerinde biri gibi görüyorlar. Sokaklarda gezerken sanki Kayseri’de geziyormuşuz gibi zorluk çekiyoruz. Orada bir kötülük yaşandı, zor günler yaşandı. Onların hepsi geride kaldı. Yapılanma başladı. Mağdur olan sıkıntıya, düşen hepsinin evini yapmaya çalışıyoruz. O bölgelerin altyapısın yapmaya çalışıyoruz. Buralarda yollar ve parklar yapıyoruz. Bizim yaptığımız bu hizmetler karşılığında vatandaş müteşekkirdir. Ben de onları seviyorum ve hizmet ediyoruz. Onların da bayramları mübarek olsun. Allah onlara geçtiğimiz yıllarda yaşanılan kötülükleri yaşatmasın. O PKK militanlarını, elleri silahlı katil sürülerini o şehirlere bir daha indirmesin."