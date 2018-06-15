Bakan Özhaseki: "Bunların insanlıkla ilgisi yok"

Bu adamlar şefkat elini hak etmiyor" dedi.

Kayseri Valiliği tarafından Ramazan Bayramı münasebetiyle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında halk ve memurlarla bayramlaşma programı düzenlendi. Programda konuşan Vali Süleyman Kamçı trafik kazası olmadan bir bayram geçirilmesini temenni ederek tüm vatandaşların bayramını kutladı. Vali Kamçı, "Bayramlarımızda aradaki kırgınlıklar, dargınlıklar her zaman gideriliyor. Bu anlamda da bir hoşgörü bayramı, yardımlaşma bayramı diyebiliriz Ramazan Bayramımıza. Tüm vatandaşlarımızın, Kayserili hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. Vatandaşlarımız tatile gidecekler, çoğu gitti, gidecek olanlar var. Özellikle benim ricam sürücü hatalarından kaynaklanan kazaların en aza indirilmesi gerekiyor. Bu anlamda kazaların çoğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını da hepimiz biliyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın evlerine giderken, akrabalarına giderken, şehir dışına çıkarken sürat yapmamaları benim ricam. İnşallah kazasız, belasız, trafik kazası olmadan bir bayram geçiririz diyorum" dedi.

"Saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, dün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde milletvekili ve beraberindekilere yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. PKK’lılara karşı mücadele edenleri silahla, şiddetle yok etmeye çalışanlara Türkiye’nin sandıkta dersini vereceğini dile getiren Elitaş, "Dün Şanlıurfa milletvekilimiz arefe günü Suruç’ta seçim gezilerini yaparken bir dükkan ziyaretinde bulunuyorlar ve ‘Arefenizi tebrik etmek, bayramınızı kutlamak istiyoruz’ diyorlar. Milletvekilimizden aldığımız bilgiye göre dükkan sahibi ‘benim PKK’lı olduğumu bildiğin halde niye buraya geliyorsun, dükkanımı terk et’ diyor. Milletvekilimizle birlikte beraberindekiler hiçbir şey demeden ‘sabır’ diyerek çıkıyorlar. Dışarı çıktığı andan itibaren milletvekilimizin beraberindeki heyete dışarıdan daha önce planlandığı düşünülen bir saldırı gerçekleştiriliyor. Biri milletvekilimizin ağabeyi 4 kişi hayatını kaybediyor. Allah’tan rahmet diliyoruz. Seçimin son günlerine yaklaştığımız bir dönemde, Ramazan’ın son gününde, herkesin kardeşliği, birliği, beraberliği, vatanın bütünlüğü için dua ettiği bir süreçte PKK ve HDP’lilerin milletvekilimiz ve kardeşine yaptığı bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz. Böyle bir günde, böyle bir zamanda seçimin sandıkta demokratik yollarla değil kendisine karşıt olanların, Kürtlere zulmeden PKK’lılara karşı mücadele edenleri silahla, şiddetle yok etmeye çalışanlara Türkiye olarak sandıkta dersini vereceğini biliyoruz. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler muhakkak adaletin önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Programa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bayramlaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Özhaseki, milyonlarca insanın bayram yapamadığı bir dönemde bugünlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğinin altını çizerek "Cenabı hak nice bayramlara huzurla, yurdumuzda, yuvamızda ulaşmayı nasip etsin. Ülkemizden bu güzelliği esirgemesin. Etrafımızda bayram yapamayan milyonlarca insanların olduğu, mazlumların kan revan içinde olduğu bir dönemde kıymetini bilmek lazım. Allah’a şükürler olsun ki bu ülkede oynanan oyunlar neticesinde hepsinin altından kalktık, ülkemize huzuru hakim kıldık, kötülerin de dersini verdik. Çok şükür bunun neticesinde vatandaşımız rahat ediyor, mutlu bayramını yapıyor. Cenabı hakka şükrediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bunların insanlıkla ilgisi yok"

Suruç’ta düzenlenen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili de konuşan Bakan Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seçime de çok az bir süre kaldı. Huzur içerisinde, çok sakin bir ortamda seçime doğru giderken çok üzücü bir hadiseyi Suruç’tan aldık. Allah bir daha göstermesin dileğimiz bu. Ancak şunu da söylemeden geçemiyoruz, mecliste bir taraftan durmadan demokrasiden bahsedecekler, sözcüleri çıktıklarında dünyanın en demokrat adamı kesilecekler ve bu sözcüğü dillerinden bırakmayacaklar. İkinci bir sözcük de barış sözcüğü. Barıştan bahsedecekler ama Güneydoğu’da tamamıyla silahlı katillerle kol kola gezecekler. Böyle lanet bir örgüte sahip çıkacaklar, onların siyasi uzantıları olduklarını her yerde belli edecekler. Bunlar da çok iç yakıcı manzaralar. Cenabı hak bunların gerçek yüzünü bu millete göstersin inşallah. Bunların insanlıktan alır tarafı yok, bunların insanlıkla ilgisi yok. Bunların bu milletle bağı da kalmamış. Satılık, dışarıdan kurgulanmış, paraları verilip burada katiller ordusu, tetikçi olarak kullanılan bir sürü var karşımızda. Onların siyasi temsilcileri de ne yazık ki hala insanları kandırmaya devam ediyorlar, hala ‘barış, demokrasi’ diyorlar, hala ellerinde silah var. Barış diyen adam elini güzellikle uzatır, elinde çiçek olur. Orada yaptıkları bütün pisliklere rağmen biz hala gönlümüzü açmaya devam ediyoruz. Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Fakat ne yazık ki böyle katiller sürüsü de karşımızda. Cenabı hak bunların belalarını da kısa zamanda verir inşallah bu bayram günü hürmetine. Çünkü biz şimdiye kadar hep güzellik, iyilik söyledik, kucağımızı açtık, yaraları sardık. Bize, devlete düşen buydu. Çünkü devletin iki tane eli var, biri kudret elidir, kötüye, katile vurur. Birisi de şefkat elidir. Birkaç senedir şefkat eli son derece açık bir şekilde Güneydoğu’da devam ediyordu. Ama bu adamlar şefkat elini de hak etmiyorlar. İnşallah millet bunların gerçek yüzünü görür diye dua ediyoruz."