Bakan Özhaseki, cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerini eleştirdi:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Fuzuli Katlı kavşağının açılış törenine katıldı. Burada bir konuşan Bakan Özhaseki, cumhurbaşkanı adaylarının verdiği vaatleri eleştirdi.

Özhaseki, "Eskiden Başbakanlık Kızılay’ın ara sokağındaydı. Yurt dışından yabancı misafirler gelir, trafikler kesilir. O 2-3 katlı binaların arasında gecekondu gibi yapılarından arasında başbakanlar ve cumhurbaşkanları karşılanırdı. Bir Türk insanı olarak içiniz acımaz mı? Yurt dışında birçok ülkeye gittim. Ekonomik büyüklüğü bizden çok küçük olan ülkelerde bile cumhurbaşkanlığı makamı, Başbakanlık makamı, makamdır. Kişilerin malı değildir. O ülkenin şerefidir, namusudur ve görüntüsüdür. En görkemli şekilde yapılır ve orada misafir kabul edilir. Bu satılabilir mi? Öyle bir anlayış olabilir mi? Kimse bunu oğullarına bırakmak için yaptırmıyor. Torunlarım burada otursun diye yaptırmıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefi olarak yaptırıyor. Atatürk bile zamanında Dolmabahçe’de oturdu. Milletin fakir zamanında, yoksul zamanında. Ne denilebilir. Orası devletin şerefidir, liderimiz orada oturacaktı. Atatürk orada oturacaktı ve oturdu. Doğrusunu da yaptı. Beştepeler, her gün girip çıktığım yer. Altın klozet diyorlar. Öyle bir şey yok. Bu kadar yalan olabilir mi? Bunun üzerine siyaset bina edilebilir mi? Allah aşkına bu ülkeye ne yapacağınızı söyleyin. ‘Ben gelirim, burayı kiraya’ veririm diye bir cumhurbaşkanı yarışı olmaz. Bu ufuksuzluktur, çapsızlıktır” ifadelerini kullandı.