Bakan Özhaseki, El-Bab gazisi hastanede ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 16 arkadaşını şehit veren El-Bab Gazisi Uzman Çavuş Mustafa Sarı’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 20 Aralık gecesi bombalı araçla yapılan intihar saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Sarı’yı tedavi gördüğü Yeşilhisar Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Sarı ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Özhaseki, doktorlarından da son durumu hakkında bilgi aldı. Saldırı anını anlatan Uzman Çavuş Mustafa Sarı, “Daha önce çatışmaya girdik ama sürekli taciz vardı. Görüş mesafemiz baya bir düşüktü. Görüş mesafemiz düşünce intihar saldırısı oldu” ifadelerini kullandı.

Uzman Çavuş Sarı, TSK tarafından El-Bab’da düzenlenen operasyonda Akil Dağı’nı ve oradaki Hikmet Hastanesi DAEŞ’in elinden alınmış ve 16 şehidin verildiği operasyonda ayaklarından yaralanmıştı.

Ziyarette Kayseri Kamu Hastaneleri birliği Genel Sekreteri Ahmet Gödekmerdan da hazır bulundu.