Bakan Özhaseki: "HDP’nin barajı aşacağı kanaatinde değilim"

Bakan Özhaseki ayrıca önümüzdeki dönemde imarda çok ciddi yasaların geleceğini belirtti.

T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından Bölgesel Medya Buluşmaları düzenledi. Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan BYEGM Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, katılan basın yayın kuruluşu temsilcilerine teşekkürlerini iletti. Programa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise kentsel dönüşüm, yapı kayıt belgesi gibi gündemde olan konular hakkında bilgiler verdi. Güneydoğu’da kayyum atanan belediyelerin artık devletten gelen paraları hizmete çevirdiğini belirten Bakan Özhaseki, Diyarbakır’ın Sur ilçesi, Mardin’in Nusaybin ilçesi gibi zarar gören yapıları devlet eliyle aslına uygun yeniden inşa edilmeye başlandığını ve bir kısmının tamamlandığını söyledi. Bakan Özhaseki, belediyelere kayyum atanmasıyla birlikte hizmet edilmeye başlandığını ifade ederek “Özellikle kayyum belediyelerle birlikte hizmet de başladı. Oralardaki belediye yapılanmalarında ele geçirdiği ne kadar para, devletin gönderdiği birikim varsa Kandil’e göndermek için çırpınan uzantıları belediyelerden aldık. Bunların yerine de kayyum arkadaşlar atandı. Şimdi devletin gönderdiklerini hizmete döndürüyorlar. İdil’de, Silopi’de mesela 15 günde bir su akıyordu, Cizre’nin, Şırnak’ın altyapısı yoktu şimdi kısa süre içerisinde kayyumlar bunların hepsini yaptı. Her gün sular akıyor ve altyapılar mükemmel şekilde ortaya çıkıyor. Bu konuda o bölgenin koordinatör bakanı olarak üzerime düşen görevi yaptığıma inanıyorum. Orada devlet eli elbette hırsıza, arsıza vurdu. Ben de şefkat elini temsil ederek gidip orada mağdur olan vatandaşların yarasını sarmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar" dedi.

Önümüzdeki dönemde yepyeni bir imar döneminin başlayacağını kaydeden Bakan Özhaseki, "Artık şehirlerin bir kimliği olacak. Kentsel dönüşümü kolaylaştıracak birçok yasalar geliyor. Onlarla birlikte inşallah dönüşüm başlayacak. Çünkü bu ülke deprem ülkesi. Şuanda bile Türkiye’nin birçok yerinde depremler oluyor ama hissetmiyoruz düşük şiddette olduğu için. Bu ülkenin alt tarafı çok hareketli. Yıkıcı deprem dediğimiz 6 ve üzerindeki şiddette depremler son 100 yıl içerisinde bu ülkeyi 56 kere vurmuş, ölen insan sayısı 83 bin civarında, mali kaybımız 100 milyar doların üzerinde. Bunun elbette birinci sorumluluğu benim bakanlığımda sonra belediyelerde sonra da vatandaşlarda olacak. O yüzden el birliğiyle bu işi çözmemiz lazım. Yeni dönemde bunu yasalarla koyduğumuz gibi teşviklerle birlikte 500 bin konutu yılda değiştirmeyi düşünüyoruz. Bunu yapacak gücümüz de, imkanımız da var” ifadelerini kullandı.

"Binalara kimlik vereceğiz"

İmarda çok ciddi yasaların geleceğini dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapı kayıt belgesine neden ihtiyaç duyduk? Ülkemizde tam olarak bilinmemekle birlikte 26 milyon 358 bin bağımsız birim var. Yani konut, işyeri, fabrika gibi benzer ihtiyaçlardan kaynaklanmış bir çatı altı diye tabir ettiğimiz yapılar var. 9 buçuk milyon binaya tekabül ediyor bunlar. Bunun ne kadar imara uygun olarak yapılmış, ne kadarı aykırılık teşkil ediyor sorusuna gelince büyükşehirlerde yüzde 70-80’ler civarında. Türkiye’de neredeyse imara aykırılık teşkil eden yapı sayısı 26 milyon 358 bin sayısının yüzde 60’ları civarında. Böyle olunca bir takım sorunlar oluşturuyor. Bu sorunlar yumağı içerisinde herkes birbirini kandırarak devam ediyor. Vatandaş biliyor ki belediyeler gelip evine bir şey yapamayacak. Doğru, yapılması da doğru değil zaten. O zaman bu işe bir çözüm bulmak lazım. O çözüm noktasında bizim hazırlamış olduğumuz konu yapı kayıt belgesi. Binaya kimlik belgesi veriyoruz. Özellikle büyükşehirlerde vatandaş geldiğinde yer bulamadığı için hazine üzerine 2 göz bir ev yapmış ve oturmuş, aradan 50 yıl geçmiş, kocaman mahalleler oluşmuş. Bu bir mülkiyet sorunu. Bunu çözmek lazım. Bütün sorunların hepsinin çözüme kavuşacağı bir ortama doğru geliyoruz. İmarda çok ciddi yasalar geliyor. Rastgele herkesin imar artışı yapacağı ortam kalkıyor. İmar barışından sonra, inşallah biriken bedellerle birlikte belediyelere bu biriken bedeli yüzde 0 faizli dönüşüm ücreti olarak vereceğiz. Eğer belediyelerimiz kentsel dönüşüm yapmak istediklerinde, bölgeyi hazırlayıp uygun şekilde bize müracaat ederlerse kendilerine yapım bedeli ve maliyetini yüzde 0 faizli olarak biz vereceğiz. inşaat bittikten sonra da bu parayı geri isteyeceğiz. Bu müthiş bir fayda olarak ülkeye dönecek diye de düşünüyoruz. Ama burada bir tek şartımız var, belediyelerimiz bize müracaat ettiklerinde yerli ve milli inşaat malzemelerini yüzde 100 kullanacaklarını taahhüt edecekler. Yani lambalar başka yerden, asansörler bir başka ülkeden gelmeyecek. Bismillah deyip Cuma gününden itibaren müracaatları almaya başlıyoruz."

"HDP’nin barajı geçeceği kanaatinde değilim"

Güneydoğu’ya yapılan hizmetlerin ardından 24 Haziran seçimlerinde HDP’nin barajı geçip geçmeyeceği sorusu üzerine Özhaseki, "Çok bilme imkanı yok bunu. Ama şunu gördüm; her gittiğimde batıdan giden memur arkadaşlar yanıma geliyor. Sorduğum tek soru var, ‘evinize rahat gidip, gelebiliyor musunuz? Akşam eşinizi alıp sinemaya gidip gelebiliyor musunuz?’ hepsi ‘Çok şükür bir sıkıntı yok’ diyorlar. Bundan büyük güzellik olmaz. Orada da zaten bu güvenliği de sonuna kadar devam ettireceğiz. Orada PKK’nın siyasi uzantısı parti var ya emin olun sokaklarda rahat yürüyemiyorlar. Ben Kayseri milletvekiliyim fikirlerim de düşüncelerim de belli. Cizre’nin, Silopi’nin, İdil’in girmediğim sokakları kalmadı. Çok şükür orada yaptığımız hizmetler ortaya çıktı, vatandaşlar da bunlara yüz çevirdi. Çünkü o partinin ‘Kürtler’ diye bir sorunu yok. Dertleri başka onların, Kandil’e hizmet. O parti orada mutlaka oy alacaktır, çünkü onların propagandası tamamıyla yalan üzerine. Fakat ben bunların barajı aşacakları kanaatinde değilim. Millet bunların gerçek yüzünü gördü" şeklinde cevap verdi.

Programa Kayseri, Kırşehir, Sivas, Niğde, Yozgat ve Kayseri’de görev yapın yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı.