Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Fuzuli Katlı Kavşağı’nın açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, imar barışıyla ilgili konuştu. İmar barışından gelen kaynak ile belediyelere 0 faizli kredi kullandırılacağı ve bu kaynağın depreme hazırlıkta kullanılacağını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

“İmarBirçok yerde belediyeler kaçak yapılaşmaya göz yumdular ve Türkiye’nin yüzde 60’a yakın bir bölümü kaçak yapı haline geldi. Elektrik ve su bağlanması problem, onun ekonomik olarak bir değere dönüşmesi problem. Baştan sonra problemler yumağı şeklinde devam ederken bu işi artık kesip atmak şeklinde bir karar alarak imar barışını getirdik. Yasa dün akşam çıktı. Cumhurbaşkanımız onayladıktan sonra Türkiye’de yaşayan vatandaşların yüzde 60’ı artık devletle ihtilaflı olmaktan kurtulacak, mahkemelik olmaktan kurtulacak. Belediye başkanlarımız rahatlayacak, birde ayrıca bu iş bir ekonomik değere dönüşecek, oradan aldığımız parayı da kentsel dönüşümde kullanacağız. Şimdi ciddi bir para gelecek. Bu kaynak Türkiye’nin depreme hazırlandığında kullanılacak. Biz deprem ülkesiyiz, sıkıntılıyız. Topraklarımızın yüzde 66’sı birinci ve ikinci derece deprem bölgesinden oluşuyor. Nüfusumuzun yüzde 71’i de yani 60 milyon insanımızda her an deprem olabilecek yerlerde oturabiliyorlar. O zaman bizim hazırlık yapmamız gerekmiyor mu? Evlerimizi daha sağlam bir şekle getirmemiz gerekmiyor mu? İşte bunun için o toplanan bütçeyi de belediyelerimize yüzde 0 faizli kredi olarak kullandıracağız. Bunların neticesinde Türkiye’de büyük bir dönüşüm başlayacak. Bu dönüşümlerden ekonomi istifade edecek. İstihdam artacak ve yepyeni şehirlere kavuşmuş olacağız. Bu yasanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın.”