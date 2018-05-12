Bakan Özhaseki: “Kaçak yapı yapana hapis cezası geliyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan Ziya Gökalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Sosyal Konutları Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye’de yüzde 60’ın üzerinde kaçak yapı olduğunu söyledi.

Kaçak yapıyı yapanlara, yaptıranlara ve yapılmasında göz yumanlara hapis cezasının geleceğini kaydeden Özhaseki, "İstanbul’dan başlayan ve koca şehirlerimizde yüzde 60’ın üzerinde kaçak yapı var. Ya mülkiyet sorunu var ya da imara aykırılıklar var. koca fabrikalarımız kaçak durumda, ekonomik bir değer olarak gözükmüyor. Vatandaş onu ekonomik bir değer olarak kullanamıyor. Kat mülkiyeti geçmediği için bankalar nezdinde ipotek bile veremiyor. Fabrika sahipleri gidip fabrikalarını ipotek verip veya bankalardan kredi alacağı zaman teminat gösterip makineler alamıyorlar. Niye? Senelerce göz yumulmuş ve sorunlar birikmiş. Çözüm noktasında kimse gidip de bıçak atıp işi temizlemeye cesaret edemiyor. Çok şükür, olayı tespit ettik ve meclise getirdik. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da emirleri ile 23 gün önce yasamız çıktı. Şimdi bir kayıt altına alıyoruz. Bundan sonra hepsi dönüşüme uğrayarak yepyeni model bir hale dönüşürken, bir taraftan da bu işlerin artık önünü kesiyoruz. Bu işi yapana, yaptırana ve göz yumana hapis cezası da geliyor. Şimdiye kadar olan olmuş, biten bitmiş. Bunları kayıt altına alıyoruz, onlar yenileniyoruz. Kentsel dönüşümde işlerimiz artık iyice hızlanacak. Bundan sonra kimse canının istediği yere gidip herhangi bir şey yapamayacak. Öyle bir şeyinde önünü kesmiş olacağız” şeklinde konuştu.