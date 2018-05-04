Bakan Özhaseki: “Kayseri en iyi imarlı şehirlerin başında geliyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Siviş Camii’nin açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Özhaseki, Kayseri’nin en iyi imarlı şehirlerin başında geldiğini söyledi. Özhaseki, “İmar hususunda şuanda Türkiye’nin en güzel birkaç şehri varsa, birisi de Kayseri’dir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. O günlerde yaptığımız çalışmalarla 50’den fazla kaçak yapıyı engelledik. Bizim dönemimizde 10 tane kaçak yapı yapılmış olamaz. Belki gözden kaçırmışızdır. Sonra biz yaptığımız tedbirler ile bu kaçak yapılaşmanın önünü kestik. Kimsenin gecekondu yapmasına gerek yok ki, ben Eskişehir Bağlarında 5 lira taksitle insanlara arsa dağıttım, alt yapısını yaptım. Okullarını, camilerini ve sağlık ocaklarını yaptırdım. Sonrada vatandaşa projelerini verdik. ‘Gelin evinizi yapın’ dedik. Vatandaş niye kaçak yapı yapsın ki? Ondan dolayı Kayseri en iyi imarlı şehirlerin başında geliyor. Türkiye’miz öyle değil. Birçok yerde zamanında göçler neticesinde oluşan büyük nüfuslar karşısında belediyeler aciz kalmış ve vatandaş da başını sokacak bir yer yapmış. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle 15 milyon insan devletle kavgalı. Burada öğrendiklerimi ve birikimlerimi tüm Türkiye’ye taşımaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından restorasyonu tamamlanan tarihi Siviş Camii’nin açılışı gerçekleştirildi.