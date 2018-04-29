Bakan Özhaseki, Kayseri Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs tarihinde açılışı yapılacak olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’den bilgi alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Önce çok güzel bir hizmet. Geç oldu ama güç olmadı. Kayseri’de bölgesi ile birlikte onlarca yıl hizmet edecek müthiş bir hizmet. Zamanında belediye başkanlığım dönemine denk gelmişti. Eskiden yapılan hastaneler şehirlerin çevresine yapılmıştı ama şehirleşme sonrasında şehir içinde kaldı. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katıldığı tören ile hizmete açacağız. İlk taşınmada ne zorluklar çekilirse bunları yaşayacağız. İlk taşınmanın sıkıntılarını hep birlikte aşacağız. Hata ve kusur olmaması için bu işi yapmaya çalışıyoruz. Kime ne düşüyorsa bunları konuşacağız. Müthiş ve büyük bir hizmet. Kolay bir şey değil bunu yapmak. Şu ana kadar açılan hastanelerin içinde en büyüğü burası. Nevşehir, Kırşehir ve Niğde’ye de kolaylıkla hizmet verecek. Merkezdeki hastanemiz de hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşın oradaki hizmetinde bir aksama olmayacak. Sonraki gidişata göre karar verilecek. Vatandaşın tercihi ve ayak alışkanlığına göre bir karar verilecek" diye konuştu.

Güzel bir hastanenin açılışına bir hafta kaldığını belirten Bakan Özhaseki, "Gezdiğimiz yerlerde heyecanlandık ve bir taraftan da gurur duyduk. Heyecanlandık çünkü Kayseri’ye mali veya sosyal bakımdan bakıldığı zaman en büyük yatırım olarak önümüzde duruyor. Mükemmel bir şehir hastanesi bölgeye hizmet edecektir. Bir taraftan gurur duyduk Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir güçlü hale geldi ki, içerideki her bir odanın lüksü, 5 yıldızlı otel odalarından daha lükstü. 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde de bu ülke şaha kalktı. Şaha kalkan hizmetlerin biri de bu sağlık hizmetleriydi. İnşallah Cumartesi günü bütün Kayseri hemşehrilerimizi miting alanına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın geliş amacının en önemlilerinden biri bu hastanenin açılması" dedi.

Bakan Özhaseki, Kayseri’ye gelecek olan hızlı tren ihalesi için de ilk tekliflerin alındığını ifade ederek, "Değerlendirme aşamasında, zannedersem Mayıs ayının ortalarına doğru veya sonuna doğru kimde kaldığı ortaya çıkacak ve bu yıl içinde Kayseri’deki hızlı trenin temelini atmış oluruz" diye müjde verdi.