Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Kayseri Şehir Hastanesini ziyaret etti. Ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, Kayseri Şehir Hastanesinin Kayseri tarihinin en kapsamlı ve en pahalı yatırımı olduğunu söyleyerek, “Büyüklerimizden sürekli duyduğumuz ‘Allah devletimize zeval vermesin’ sözünü söyleyerek başlamak istiyorum. Bu kolay bir iş değil. 3 sene içerisinde müthiş bir yatırım. Anadolu’da yapılan en büyük hastanedeyiz. Muhteşem bir yapı. İçerisinde yüzlerce insanın aynı tedavi olabileceği poliklinik odaları var” dedi.

Kendisinin de zamanında tedavi olmak için hastane kuyruğunda beklediğini kaydeden Özhaseki, "Bundan 15-20 sene öncesi ile kıyaslandığı zaman geldiğimiz noktaya şükretmemiz lazım. Ben çarşı içerisinde ticareti olan bir insanken, özel muayeneler her tarafımızda vardı. Kendi dükkanımızın üzerinde bile vardı. Doktorlar saat 12’ye doğru hastaneden çıkarlar, özel muayenehanelerine gelirler ve hasta kabul etmeye başlarlar. 2’ye kadar orada dururlar ve devlet hastanesinin başhekimi kızar diye yeniden hastaneye giderlerdi. Dükkan komşularımızdan biri hastanedeydi. Orada boynu bükük çıkan çok fakir gördüm. Esnaflar eczanelere ‘Buraya fakir bir gelirse, istediğini ver, biz sana verelim’ derdi. Biz o günlere şahitlik etmişlik insanlarız. Devlet hastanesine gidip, saat 3’te sıraya girmiş bir insanım. Eczanelerden ilaç alabilmek için saatlerce bekleyen bir insanım. Bütün bunları yaşadık. O günden bugüne gelmek gurur verici. Böyle bir hastanenin Kayseri’ye kazandırılmış olması, bizim için gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşı yoracak ve üzecek herhangi bir ücret artışı yok"

‘Şehir hastanesi çok pahalı’ diye dedikoduların yayıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yeni bir hastane olduğu için, eski hastanemizin bölümleri buraya taşındığı için aksaklıklar olacaktır. Açıldığı günden bu tarafa uzun boylu bir sıkıntı olmadı. Olabilecek ufak tefek aksaklıklara da biraz anlayışla yaklaşma da fayda olacağını düşünüyorum. Çok kısa süre içerisinde taşınma biter ve inşallah bir sıkıntı kalmaz. Burada üzücü olan dedikoduların bitmek bilmeyişidir. Bu hastane çok pahalıymış, acayip paralıymış gibi söylentiler kulağımıza geliyor. Bu hastanede paralı yada pahalı olan bir şey yok. Eskisi neyse, sistem aynı şekilde sürüyor. Benim bildiğim 8 lira civarında bir ücret alınıyordu, şimdi de alınıyor. Eski hastanede de aynıydı, burada da aynı. Vatandaşı yoracak ve üzecek herhangi bir ücret artışı yok. Bu kadar mükemmel bir hastane aynı şekilde devam ediyor. Ulaşım hizmetlerinde de biraz daha titiz davranılacak. Zaten ellerinden gelen planlamayı yapmışlar. İldem’den bir vatandaşımız trene bindiğinde Belsin’de inip rahat bir şekilde aktarmalı olarak hastaneye ulaşabiliyor. Tek biletle 25 kilometre öteden bir vatandaşımız çok rahat bir şekilde buraya gelebiliyor" şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından hastaneyi gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Özhaseki’ye, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik de eşlik etti.