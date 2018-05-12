Çok kıymetliyse bir kere kendinize genel başkan yaptıysanız” dedi.

Kayseri’nin Melikgazi Belediyesi tarafından Kazım Karabekir Mahallesi’nde 3. Etap 27 Dükkan ve 372 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projelerinin Temel Atma töreni düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye hizmetlerinden bahsederek temelin hayırlar getirmesini temenni etti.

“CHP genel başkanlığına layık görmüyorlar, cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorlar”

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’deki belediyelere hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yapılan hizmetlerin hayırlar getirmesini diledi. 24 Haziran seçimlerine de değinen Bakan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Muhalefete mensup ne kadar parti varsa bizi seçimlere çağırıyordu, gün geçmiyor ki bir seçim lafı çıkmasın. Bir müddet sonra bizim dışımızda artık herkes tarafından telafuz edilince ‘Buyurun, hodri meydan’ dedik. Biz böye söyleyince moralleri bozuldu, suratlar düştü. Seçim diyordunuz ya hepiniz birden. Kendi aranızda çatılar kuruyordunuz, ortak adaylar çıkarıyordunuz, Türkiye sizin arkanızdaydı? Buyurun hadi. Aradılar, taradılar, birbirine benzemezler bir tane ortak aday bulamadılar. Bulamazlar, çünkü ortak bir fikir etrafında zaten toplanmadılar. Sadece liderimize ve bizim ekibimize düşmanlık üzerine kurulmuş bir birliktelik vardı. Sağdan sola, ortadan diğer beriye kadar uzanmi envai hatta birbirinden çok farklı ve bağımsız düşünen insanlar nasıl olacak da bu ülkeyi idare ederken bir araya gelecekler, tek fikir etrafında toplanıp hizmet edecekler? Böyle bir şey olabilir mi? sonra kendi adaylarını ortaya çıkarmaya başladılar. Adaylarını tarif ederken ‘uzlaşmacı kimliği olan, ekonomiyi bilen, dünyayı takip eden, herkesin takdirini kazanmış süper insanlar getiriyoruz’ dediler. ‘Ne güzel, yarışalım. Yarış da seviyeli olsun’ dedik. Şimdi gördük ki ne yazık ki karşımıza ciddi bir şey çıkmayacak. ‘Hayırlı olsun’ demek düşer bize. Zaten o partide de işin garip tarafı adamı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı’na layık görmüyorlar, nasıl oluyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhuriyet Halk Partisi’nden daha küçük ki cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorlar. Çok kıymetliyse bir kere kendinize genel başkan yaptıysanız.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri temel atma törenini gerçekleştirdi.