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14 Nisan 2017 14:32

Bakan Özhaseki Talas’ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Talas’ta Kuruköprü ve Başakpınar sakinleriyle buluştu, ardından ilçedeki kadınlarla ve gençlerle bir araya gelerek kendilerine altın öğütlerde bulundu.

Bakan Özhaseki Talas’ta

14 Nisan 2017 14:32


Bakan Özhaseki günün ilk programına Kuruköprü Mahallesi ile başladı. Eşi Neşe Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eşi Emel Palancıoğlu, İlçe Başkanı Ragıp Dost, partililer ve mahallelilerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, 16 Nisan’daki referandumda neden ‘evet’ denilmesi gerektiğini anlattı. Bakan Özhaseki, Kuruköprü’deki toplantının ardından Başakpınar Mahallesine geçerek vatandaşlardan referandumda ‘evet’ oyu istedi.


Bakan Özhaseki, Talas’ta yeni hizmete açılan Kadın Kültür Merkezinde kalabalık bir kadın gurupla karşılandı. Sohbet programının ardından Talas Belediyesi tarafından konferans salonunda düzenlenen ‘Talas Gençleri ve Kariyer Günü’ programında ilçedeki gençlerle bir araya geldi. Gençlere hayatından kesitler anlatan Bakan Özhaseki, gençlere altın öğütlerde bulundu. Bakan Özhaseki, 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, “Gençler sevdiğiniz işi yapın, onun için ısrar edin. Şuan çok popüler görünen bir mesleğin arkasından koşmayın. Kabiliyetinizin yönünde ilerleyin. İşinizde en iyisi olmak için çalışın. Emin olun o zaman herkes sizin peşinizden koşar.” diye konuştu.


Bakan Özhaseki şunları söyledi: “Bizim zamanımızda bugünkü imkanlar yoktu ama sizin var. Bir yandan mesleğinizde ilerlerken diğer yandan da bu memleketin meselelerini de gözden geçirin. Hayat iyilerle kötülerin mücadelesidir. Siz iyilerle olun. Vatana, millete faydalı olun. Ümmeti Muhammed’e faydanız olsun.”


Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Bakan Özhaseki’ye gençlere verdiği önemli nasihatlar için teşekkür ederek, “15 Temmuz’da sokağa çıkmamızın tek nedeni Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizin bağlılığının nedenidir. Bir hareketi ile sokaklara çıkmamıza neden oldu. Sevgi bağlılık çok önemli. Hayatta iki şeye önem vermelisiniz. Birincisi işinizi iyi seçeceksiniz, ikincisi ise eşinizi iyi seçeceksiniz. Ülke olarak büyük bir sınavın eşiğindeyiz. Ülkemiz adına alınacak referandum kararı bizden çok siz gençleri daha yakından ilgilendiriyor. Biz gençlerimize güveniyoruz” dedi.


Söyleşi programı gençlerin Bakan Özhaseki’ye sorularını yöneltmelerinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.




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