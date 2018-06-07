Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilen gezi süresince vatandaşlar Bakan Özhaseki ve Başkan Çelik’e büyük ilgi gösterdi.

Ramazan ayı boyunca her akşam Ramazan Sokağı’nda halkla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu kez de sokağı Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte gezdi. Ramazan Sokağı’ndaki tüm esnafları tek tek ziyaret eden Bakan Özhaseki, Vali Kamçı ve Başkan Çelik, ’Hayırlı İşler’ temennilerinde bulundular. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilçe belediyelerinin ’5 Haziran Dünya Çevre Günü’ vesilesiyle Ramazan Sokağı’nda kurduğu standa da uğrayan Başkan Çelik, Vali Kamçı ve Bakan Özhaseki burada vatandaşlara bilgilendirme formları ve çeşitli hediyeler dağıttı. Ramazan Sokağı gezisi esnasında halkın yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Bakan Özhaseki ve Başkan Çelik, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gezinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi uğurlayan Vali Süleyman Kamçı ve Başkan Mustafa Çelik, teravih namazı sonrası başlayan Erkan Mutlu’nun ilahi dinletisi programını izlediler.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Erkan Mutlu’ya dinleti sonrasında teşekkür ederek çiçek verdi. Yaptığı konuşmada Ramazan Sokağı’nın başından itibaren halkın coşkusuna değinen başkan Mustafa Çelik; “Sanatı ve sanatı ve sanatçıyı seven bir Kayseri var. Biz de bu bilinçle Türkiye’deki en güçlü sazları ve sesleri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Hemşehrilerimiz de burada Ramazan Ayı’nın manasına uygun, kaliteli bir şekilde vakit geçiriyorlar” şeklinde konuştu.

Vali Süleyman Kamçı da yaptığı etkinlikler için Büyükşehir Belediyesine ve katılımları için Kayseri halkına teşekkür etti.