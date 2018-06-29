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29 Haziran 2018 17:46

Bakan Özhaseki ve Vekil Nergis’den Develi’ye teşekkür ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ile birlikte Develi’ye 24 Haziran seçimlerinde gösterdikleri gayretlerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bakan Özhaseki ve Vekil Nergis’den Develi’ye teşekkür ziyareti

29 Haziran 2018 17:46


İl ve İlçe protokolü tarafından Cumhuriyet Meydanında karşılanan Bakan Özhaseki ve Vekil Nergis daha sonra Develi esnafını ziyaret etti. Daha sonra Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Develililerle bir araya gelinen programın selamlama konuşmasını AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan yaptı. Develi’deki seçim süreci hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Cabbar, “Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi olan 24 Haziran seçimlerinde ter dökmüş, emek vermiş tüm kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.


Develi’nin AK Parti’nin kalesi olduğunu belirten Vekil Nergis ise, “Nüfus ve potansiyel anlamında güçlü bir ilçe olan Develimiz kendisine yapılan hizmetlere gerektiği gibi karşılık vermiştir” diyerek teşekkürlerini iletti. AK Partinin 16 yılda 13 seçim geçirdiğini ve bunların hepsinden de zaferle çıktığını hatırlatan Bakan Özhaseki “Develimiz, misafirperverliği, engin gönüllülüğü ile örnek bir ilçemizdir. Her seçimde Develimiz büyük fedakarlık göstermiştir ve bu seçimlerde de kendisine düşeni yapmıştır” diye konuştu.


Türkiye’nin geçirdiği siyasi evreler ve yeni sistem hakkında tarihi bilgiler veren Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilmesinin de tarihi bir başarı olduğunu ifade etti.




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