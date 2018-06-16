Bakan Özhaseki’den Develi’ye Bayram Ziyareti

İlçe protokolünün karşıladığı Bakan Özhaseki, daha sonra AK Parti Develi İlçe Başkanlğı’na geçerek partililerle bayramlaştı.

Burada bir konuşma yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develimiz her seçimde AK Partimizin yüzünü ak etmiştir. İnşallah 24 Haziran’da da bunun değişmeyecektir” dedi.

Develililerin gösterdiği ilgiden dolayı memnun olduklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Develimiz her daim sıcaklığını, misafirperverliğini hissettiğimiz, Kayserimizin göz bebeği İlçemizdir. Develi gerek nüfusu gerek de potansiyeli ile diğer taşra ilçelerimizden her zaman daha önde olmuştur. Develimizin, ülkemizin hatta tüm ümmet coğrafyamızın kaderini belirleyecek olan 24 Haziran seçimleri ülkemiz için bir milat noktasıdır. İçerdeki ve dışardaki hainlerle uğraşmakla birlikte dev projelere imza atan hükümetimizin bu çalışmalarının istikrarı için bu seçim hayati bir öneme sahiptir” diye konuştu.